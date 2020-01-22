На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый локомотив НП-1

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. ЕВРАЗ КГОК вывел на линию новый локомотив НП-1 в комплексе с двумя моторными думпкарами производства Новочеркасского электровозостроительного завода. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.До конца года на комбинат поступят еще две подобные машины.«Локомотивы НП-1 хорошо зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах с непростым рельефом. Они разработаны специально для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, обладают большой тяговой мощностью — один локомотив способен вывести состав массой более 2 тыс. т — и высокой скоростью (до 65 километров в час). Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Длина локомотива — 65 метров, вес — 360 т», — говорится в сообщении.«Планомерное обновление оборудования позволит нам повысить производительность локомотивов ЕВРАЗ КГОКа, а также улучшить условия работы машинистов. Мы получили два современных тяговых агрегата в 2019 году и продолжаем обновлять парк. Помимо электровозов закупим специальную технику для ремонта железной дороги», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.Новый локомотив будет транспортировать руду из Главного, Северного, Западного карьеров и карьера Южная залежь на дробильную фабрику, а пустую породу — на отвалы предприятия.Ежесуточно один локомотивосостав — электровоз и 11 думпкаров — перевозит порядка 8 тыс. т горной массы.