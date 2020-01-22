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В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза в Казахстан девятнадцати единиц холодного оружия
22 январь 2020 (15:32)
УрБК, Челябинск, 22.01.2020. Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка вывоза за границу холодного оружия — ножей и мечей.
Фотография предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
В общей сложности речь идет о девятнадцати единицах штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием. Изделия были обнаружены на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в сборном грузе почтовых отправлений в ходе досмотра грузового транспортного средства. Автомобиль следовал на выезд из Российской Федерации по маршруту Москва — Нур-Султан (Республика Казахстан).
Предметы пытались переместить через границу без оформленных сопроводительных документов. По результатам внешнего осмотра принято решение о передаче изделий сотрудникам МО МВД «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения. В 2020 году это первый подобный случай, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Добавим, что в 2019 году региональным пограничным управлением было пресечено перемещение через границу без документов около 2 тыс. единиц ножей, кинжалов, мечей, сабель, тростей-кинжалов. Все изделия были конструктивно схожи с холодным оружием, относящимся к категории холодного оружия колюще-режущего действия фабричного и кустарного производства.
Фотография предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
В общей сложности речь идет о девятнадцати единицах штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием. Изделия были обнаружены на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в сборном грузе почтовых отправлений в ходе досмотра грузового транспортного средства. Автомобиль следовал на выезд из Российской Федерации по маршруту Москва — Нур-Султан (Республика Казахстан).
Предметы пытались переместить через границу без оформленных сопроводительных документов. По результатам внешнего осмотра принято решение о передаче изделий сотрудникам МО МВД «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения. В 2020 году это первый подобный случай, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Добавим, что в 2019 году региональным пограничным управлением было пресечено перемещение через границу без документов около 2 тыс. единиц ножей, кинжалов, мечей, сабель, тростей-кинжалов. Все изделия были конструктивно схожи с холодным оружием, относящимся к категории холодного оружия колюще-режущего действия фабричного и кустарного производства.
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