В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза в Казахстан девятнадцати единиц холодного оружия

Фотография предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

УрБК, Челябинск, 22.01.2020. Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка вывоза за границу холодного оружия — ножей и мечей.В общей сложности речь идет о девятнадцати единицах штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием. Изделия были обнаружены на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в сборном грузе почтовых отправлений в ходе досмотра грузового транспортного средства. Автомобиль следовал на выезд из Российской Федерации по маршруту Москва — Нур-Султан (Республика Казахстан).Предметы пытались переместить через границу без оформленных сопроводительных документов. По результатам внешнего осмотра принято решение о передаче изделий сотрудникам МО МВД «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения. В 2020 году это первый подобный случай, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.Добавим, что в 2019 году региональным пограничным управлением было пресечено перемещение через границу без документов около 2 тыс. единиц ножей, кинжалов, мечей, сабель, тростей-кинжалов. Все изделия были конструктивно схожи с холодным оружием, относящимся к категории холодного оружия колюще-режущего действия фабричного и кустарного производства.