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Лишь 1% жителей Свердловской области отправились на новогодние праздники за границу

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Исходя из результатов опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter, всего 1% свердловчан провели новогодние каникулы за границей. Наибольшее количество жителей Среднего Урала, а именно 82%, провели новогодние каникулы дома, 13% путешествовали по России и всего лишь 1% отправились на праздники за границу.



Чаще других за границу в каникулы ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа. В подавляющем большинстве оказались респонденты из сфер науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства.



По данным опроса выяснилось, что в последний день года на работу вышли 32% жителей Свердловской области (интересно, что это самый низкий показатель среди регионов, в целом в России — 41%). В течение новогодних праздников трудились 42% свердловчан (в целом в России — 48%).



Самый высокий процент работавших 31 декабря — среди представителей банковской сферы, а также сферы HR, в каникулы — среди специалистов по продажам и сотрудников транспортной отрасли.



Интересно, что среди респондентов Свердловской области 25% в целом поддерживает идею о сокращении новогодних каникул (по России — 29%). Чаще всего за урезание выходных высказывались мужчины, респонденты 45-54 лет и представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство», «Высший менеджмент» и «Транспорт, логистика».



При этом на прямой вопрос «Что нужно сделать с новогодними каникулами?» 28% свердловчан ответили «сократить или ликвидировать», 49% — «оставить все как есть», 24% — «увеличить».



«Несмотря на то, что довольно многие согласны на сокращение периода новогодних праздников, немало и тех, кто продляет себе отдых за счет отгулов или отпуска. Нынче так поступил 21% россиян, причем 14% из них предпочли уйти на каникулы раньше. Этот вариант предпочтительнее с финансовой точки зрения — гораздо выгоднее идти в отпуск в декабре, нежели в январе», — добавляет руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



38% респондентов вышли на работу после праздников с хорошим настроением, 39% — с обычным и только 18% — с плохим (последних больше всего среди маркетологов и ИТ-специалистов).

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