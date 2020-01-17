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Активнее всех в России кредиты берут семьи с двумя детьми и матери-одиночки
17 январь 2020 (11:56)
УрБК, Москва, 17.01.2020. Активнее других кредитные обязательства на себя берут семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы, отмечается в исследовании Аналитического центра НАФИ, проведенном в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка по повышению уровня финансовой грамотности.
По данным статистики, молодые трудоспособные люди входят в долговые обязательства охотнее пенсионеров. Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего — неработающие пенсионеры (17%).
«Это связанно не столько с уровнем дохода, сколько с финансовым оптимизмом», — объясняет директор по исследованиям НАФИ Алексей Комисаров.
По его словам, среди работающих россиян в возрасте 25-44 лет 28% уверены в том, что их материальное положение в ближайший год улучшится, а среди неработающих пенсионеров доля ожидающих улучшения материального положения составляет только 6%.
Из этого следует вывод, что работающие россияне средних лет берут кредиты под будущие доходы, а пенсионеры вынуждены осторожничать. На то, берет ли россиянин кредиты, также влияет его должность. Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется кредитными продуктами, отмечается в исследовании.
Но стоит отметить, что наличие кредитов не зависит от социального и финансового статуса человека, так как заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп, от самых богатых до самых нуждающихся.
Треть семейного бюджета на выплаты по кредиту отдают 16% имеющих кредит россиян, четверть заемщиков платят от 11 до 20%, каждый третий — менее 10% от семейного бюджета. Среди тех, кто берет кредит, многим не хватает денег даже на продукты — таких 32%. Для 31% заемщиков затруднительна даже покупка одежды, а позволить себе практически все могут только 34% россиян с кредитом.
В исследовании приняли участие всего 85 тыс. респондентов. В каждом регионе было опрошено по 1 тыс. человек.
По данным статистики, молодые трудоспособные люди входят в долговые обязательства охотнее пенсионеров. Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего — неработающие пенсионеры (17%).
«Это связанно не столько с уровнем дохода, сколько с финансовым оптимизмом», — объясняет директор по исследованиям НАФИ Алексей Комисаров.
По его словам, среди работающих россиян в возрасте 25-44 лет 28% уверены в том, что их материальное положение в ближайший год улучшится, а среди неработающих пенсионеров доля ожидающих улучшения материального положения составляет только 6%.
Из этого следует вывод, что работающие россияне средних лет берут кредиты под будущие доходы, а пенсионеры вынуждены осторожничать. На то, берет ли россиянин кредиты, также влияет его должность. Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется кредитными продуктами, отмечается в исследовании.
Но стоит отметить, что наличие кредитов не зависит от социального и финансового статуса человека, так как заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп, от самых богатых до самых нуждающихся.
Треть семейного бюджета на выплаты по кредиту отдают 16% имеющих кредит россиян, четверть заемщиков платят от 11 до 20%, каждый третий — менее 10% от семейного бюджета. Среди тех, кто берет кредит, многим не хватает денег даже на продукты — таких 32%. Для 31% заемщиков затруднительна даже покупка одежды, а позволить себе практически все могут только 34% россиян с кредитом.
В исследовании приняли участие всего 85 тыс. респондентов. В каждом регионе было опрошено по 1 тыс. человек.
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