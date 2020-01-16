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Автомобилист из Каменска-Уральского не смог оспорить в суде административный штраф за нарушение правил парковки

УрБК, Каменск-Уральский, 16.01.2020. Автомобилист из Каменска-Уральского, чью припаркованную на траве машину сфотографировали соседи, не смог оспорить в суде административный штраф.



Он припарковал автомобиль «ГАЗ-31105» на газоне у дома № 9 на ул. Авиаторов под окнами своей соседки утром 8 августа 2019 года. Женщина сфотографировала припаркованный с нарушениями автомобиль и обратилась в районную административную комиссию с заявлением о привлечении соседа к ответственности.



Комиссия оштрафовала водителя на 3 тыс. руб. за нарушение статьи 16 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Водитель не согласился с наказанием и обжаловал постановление административной комиссии в Синарском райсуде Каменска-Уральского.



Гражданин настаивал, что не был доказан факт парковки автомобиля на газоне. Проверив материалы дела, суд отказал заявителю в удовлетворении требований. Тогда водитель обратился в Свердловский облсуд с апелляционной жалобой.



Тот установил, что вопреки доводам заявителя из материалов дела, в том числе из фотографий и выкопировки из дежурного плана Каменска-Уральского, видно, что принадлежащий ему автомобиль находился именно на газоне, на той части земельного участка, на которой растут деревья и травянистая растительность и которая граничит с проезжей частью улицы. В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

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