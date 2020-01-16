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Челябинский Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Екатеринбург 40 тонн китайских мандаринов

16 январь 2020 (12:02)

УрБК, Челябинск, 16.01.2020. При осуществлении фитосанитарного контроля на 145 км автодороги Челябинск — Костанай сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области остановили две машины, которые перевозили 40 т мандаринов китайского происхождения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с временными ограничениями на ввоз цитрусовых из КНР в РФ машины, следовавшие из Бишкека в Екатеринбург, возвращены в Казахстан. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.

«В данное время на территорию России допускается только продукция, отгруженная в Китае до 6 января. Такие жесткие меры были приняты Россельхознадзором в связи с неоднократными случаями выявления в цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов», — говорится в сообщении.

Ограничения также касаются цитрусовых из КНР, которые могут быть ввезены из третьих стран и стран-членов ЕАЭС.

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