Новости дня
Челябинский Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Екатеринбург 40 тонн китайских мандаринов
16 январь 2020 (12:02)
УрБК, Челябинск, 16.01.2020. При осуществлении фитосанитарного контроля на 145 км автодороги Челябинск — Костанай сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области остановили две машины, которые перевозили 40 т мандаринов китайского происхождения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с временными ограничениями на ввоз цитрусовых из КНР в РФ машины, следовавшие из Бишкека в Екатеринбург, возвращены в Казахстан. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
«В данное время на территорию России допускается только продукция, отгруженная в Китае до 6 января. Такие жесткие меры были приняты Россельхознадзором в связи с неоднократными случаями выявления в цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов», — говорится в сообщении.
Ограничения также касаются цитрусовых из КНР, которые могут быть ввезены из третьих стран и стран-членов ЕАЭС.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с временными ограничениями на ввоз цитрусовых из КНР в РФ машины, следовавшие из Бишкека в Екатеринбург, возвращены в Казахстан. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
«В данное время на территорию России допускается только продукция, отгруженная в Китае до 6 января. Такие жесткие меры были приняты Россельхознадзором в связи с неоднократными случаями выявления в цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов», — говорится в сообщении.
Ограничения также касаются цитрусовых из КНР, которые могут быть ввезены из третьих стран и стран-членов ЕАЭС.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию России 140 тонн мандаринов
- В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию РФ более 260 тонн плодоовощной продукции
- В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 тонны сладкого перца без упаковки
- В Челябинской области пресекли попытку ввоза на территорию РФ 20 тонн арбузов с поддельными документами
- Россельхознадзор пресек ввоз из Казахстана в Челябинскую область 40 т капусты и свеклы с недействительными документами