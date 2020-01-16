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На автозаправках «ЛУКОЙЛа» в Челябинской области выросли цены на дизельное топливо
16 январь 2020 (11:24)
УрБК, Челябинск, 16.01.2020. В Челябинской области с 6 по 12 января 2020 года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизило цены на бензин АИ-92 на 50 коп. за литр, на АИ-95 — на 30 коп. При этом цена на дизельное топливо у этого продавца увеличилась на 50 коп. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга УФАС по Южному Уралу.
При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 42,15 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 47,5 руб. за литр.
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 42,15 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 47,5 руб. за литр.
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
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