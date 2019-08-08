ФАС не нашла оснований для ограничений продажи топлива на заправках ЛУКОЙЛа в Челябинске

УрБК, Челябинск, 03.10.2023. ФАС России не нашла оснований для ограничений при продаже топлива на 40 АЗС, которые принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства по итогам проведенной проверки.



О введении ограничений на АЗС сообщили пользователи соцсетей. При проверке специалисты челябинского Управления ФАС России установили, что дефицита топлива на нефтебазах не наблюдается. В свою очередь, ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» решило снять ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, после того как эта история была предана огласке.



«С учетом оперативных действий территориального органа ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона. В связи с добровольными действиями компании основания для привлечения к ответственности отсутствуют», — говорится в сообщении.