ФАС не нашла оснований для ограничений продажи топлива на заправках ЛУКОЙЛа в Челябинске

В Челябинске на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» повысились цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20 коп., на ...08.08.2019 ФАС зафиксировала рост цен бензин и дизельное топливо в Челябинске
УрБК, Челябинск, 08.08.2019. В Челябинске на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» повысились цены на бензин АИ-92 и ...06.06.2019 ФАС зафиксировала рост цен на бензин на АЗС Челябинской области
УрБК, Челябинск, 06.06.2019. В Челябинской области в период с 27 мая по 2 июня 2019 года выросли цены на бензин, ...13.03.2019 На прошлой неделе в Челябинске было зафиксировано снижение цены на бензин и дизельное топливо
УрБК, Челябинск, 13.03.2019. На предыдущей неделе в столице Южного Урала произошло снижение розничной цены на бензин. ...24.08.2018 Компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Газпромнефть-Центр» заняли доминирующее положение в Челябинске
УрБК, Челябинск, 24.08.2018. Управление ФАС по Челябинской области выявило ряд компаний, которые занимают доминирующее ...