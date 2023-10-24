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24.10.2023

Свердловское УФАС может проверить причину дефицита топлива на заправках ЛУКОЙЛа после обращения граждан

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Свердловской области не исключили проверку заправок ЛУКОЙЛа в Екатеринбурге из-за возможного дефицита топлива. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя регионального ведомства Сергей Волков.

При этом он отметил, что инициировать проверку должны сами граждане.

«Поскольку сокращение производства товара, на который имеется спрос при наличии рентабельного производства, образует злоупотребления доминирующим положением на рынке, есть почва для нашей деятельности», — сказал замруководителя свердловского Управления ФАС России.

Ранее СМИ сообщали, что на некоторых автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Екатеринбурге пропал бензин.

Кроме того, в начале октября граждане сообщили о введении ограничений по количеству отпускаемого бензина в одни руки на автозаправках ЛУКОЙЛа в Челябинской области. ФАС России провела проверку, в результате которой не нашла оснований для ограничений при продаже топлива. После этого ограничения были сняты.
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