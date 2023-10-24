Свердловское УФАС может проверить причину дефицита топлива на заправках ЛУКОЙЛа после обращения граждан

УрБК, Челябинск, 03.10.2023. ФАС России не нашла оснований для ограничений при продаже топлива на 40 АЗС, которые ...12.09.2023 Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области проконтролирует ценообразование ...12.09.2023 Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области ...11.09.2023 Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе
УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет ...10.04.2019 ФАС фиксирует повышение цен на бензин на АЗС «ЛУКОЙЛа» в Челябинске
УрБК, Челябинск, 10.04.2019. ФАС фиксирует повышение розничных цен на бензин на АЗС «ЛУКОЙЛа» в Челябинске. При этом на ...