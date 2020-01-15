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В 2019 году доля одобренных заявок на кредиты в Челябинской области сократилась на 3,5 процентного пункта

15 январь 2020 (17:42)

УрБК, Челябинск, 15.01.2020. В 2019 году количество одобренных заявок на кредиты в Челябинской области сократилось на 3,5 процентного пункта, до 36,1%, по сравнению с 2018 годом, когда этот показатель составлял 39,6%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России положительные решения выдавались по чуть более трети поданных заявок ― 36,9%. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем в 2018 году, когда этот показатель находился на уровне 41%.

Отмечается, что самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была выявлена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%), Республике Карелия (41,7%) и Архангельской области (41,6%).

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд. К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и в то же время высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок», ― констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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