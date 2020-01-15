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Компания «Стройнефтегаз» задолжала свердловским вахтовикам более 1,2 млн рублей

15 январь 2020 (11:55)

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Стройнефтегаз». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Основанием для организации надзорных мероприятий послужило коллективное обращение работников предприятия, проживающих в Свердловской области, о невыплате денежных средств за выполненные работы на строительном объекте в городе Губкинский Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Прокуратура района провела проверку, в ходе которой установила, что предприятием заключены срочные договоры с работниками о выполнении работ на строительном объекте в районе Крайнего Севера — Ямало-Ненецком автономном округе. Также установлено, что все обратившиеся в прокуратуру района работники в настоящее время завершили выполнение работ на строительном объекте, покинули данный объект и трудоустроились к иным работодателям», — говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой района, в ответ на требование прокуратуры о предоставлении информации в целях мирного урегулирования спора организацией выплачена задолженность всем заявителям в полном объеме, подписаны акты о взаимных расчетах и об отсутствии претензий.

После вмешательства прокуратуры удалось добиться восстановления трудовых прав семи работников, осуществлявших деятельность на строительном объекте в районе Крайнего Севера, выплаты задолженности по оплате труда на общую сумму свыше 1,2 млн руб.

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