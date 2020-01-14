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«НЕЙВА»: Перспективы окупить инвестиции в рамках нового законопроекта по сбору биометрии клиентов у банков нет
14 январь 2020 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. По мнению уральских банкиров, законопроект по сбору биометрических данных россиян является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым скромным оценкам его стоимость в расчете только на один банковский офис достигает нескольких миллионов рублей.
Как ранее сообщалось, в начале 2020 года Госдума РФ приостановила принятие нового законопроекта у розничных клиентов кредитно-финансовых организаций и отправила данный документ на существенную доработку. Как сообщил накануне, 13 января, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.
«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому следует сначала проконсультироваться с рынком.
«На наш взгляд, проект является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым примерным оценкам его стоимость в расчете только на один офис у банков достигает нескольких миллионов рублей. И перспективы окупить эти инвестиции у банков нет», — подчеркнул в комментарии для УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
Как отметил эксперт, «народ к данному проекту изначально относится с недоверием и опасается утечки данных, а также возможных мошеннических действий».
«Технологии развиваются тогда, когда они необходимы пользователям. Если когда-нибудь у населения возникнет массовый запрос на дистанционность, банки сами внедрят соответствующие технологии в объеме, достаточном для удовлетворения такой потребности», ― уточнил Игорь Кошмин.
По мнению уральских банкиров, прежде всего дополнительные расходы по сбору биометрии клиентов ложатся на плечи ведущих игроков рынка Хотя сам регулятор тоже заинтересован в приостановке рассмотрения нового законопроекта.
«Возможно, это инициатива ЦБ РФ, направленная на расширение сфер применения биометрии с авторизацией через систему ЕБС/ЕСИА на услуги для граждан, не относящиеся к банковским. В целом же в любых заработках могут быть заинтересованы прежде всего крупные федеральные банки, имеющие крупные сети филиалов ― именно на них падает основная нагрузка по сбору биометрии», ― считает заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
Как ранее сообщалось, в начале 2020 года Госдума РФ приостановила принятие нового законопроекта у розничных клиентов кредитно-финансовых организаций и отправила данный документ на существенную доработку. Как сообщил накануне, 13 января, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.
«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому следует сначала проконсультироваться с рынком.
«На наш взгляд, проект является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым примерным оценкам его стоимость в расчете только на один офис у банков достигает нескольких миллионов рублей. И перспективы окупить эти инвестиции у банков нет», — подчеркнул в комментарии для УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
Как отметил эксперт, «народ к данному проекту изначально относится с недоверием и опасается утечки данных, а также возможных мошеннических действий».
«Технологии развиваются тогда, когда они необходимы пользователям. Если когда-нибудь у населения возникнет массовый запрос на дистанционность, банки сами внедрят соответствующие технологии в объеме, достаточном для удовлетворения такой потребности», ― уточнил Игорь Кошмин.
По мнению уральских банкиров, прежде всего дополнительные расходы по сбору биометрии клиентов ложатся на плечи ведущих игроков рынка Хотя сам регулятор тоже заинтересован в приостановке рассмотрения нового законопроекта.
«Возможно, это инициатива ЦБ РФ, направленная на расширение сфер применения биометрии с авторизацией через систему ЕБС/ЕСИА на услуги для граждан, не относящиеся к банковским. В целом же в любых заработках могут быть заинтересованы прежде всего крупные федеральные банки, имеющие крупные сети филиалов ― именно на них падает основная нагрузка по сбору биометрии», ― считает заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
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