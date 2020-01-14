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«НЕЙВА»: Перспективы окупить инвестиции в рамках нового законопроекта по сбору биометрии клиентов у банков нет





Как ранее



«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.



По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому следует сначала проконсультироваться с рынком.



«На наш взгляд, проект является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым примерным оценкам его стоимость в расчете только на один офис у банков достигает нескольких миллионов рублей. И перспективы окупить эти инвестиции у банков нет», — подчеркнул в комментарии для УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.



Как отметил эксперт, «народ к данному проекту изначально относится с недоверием и опасается утечки данных, а также возможных мошеннических действий».



«Технологии развиваются тогда, когда они необходимы пользователям. Если когда-нибудь у населения возникнет массовый запрос на дистанционность, банки сами внедрят соответствующие технологии в объеме, достаточном для удовлетворения такой потребности», ― уточнил Игорь Кошмин.



По мнению уральских банкиров, прежде всего дополнительные расходы по сбору биометрии клиентов ложатся на плечи ведущих игроков рынка Хотя сам регулятор тоже заинтересован в приостановке рассмотрения нового законопроекта.



«Возможно, это инициатива ЦБ РФ, направленная на расширение сфер применения биометрии с авторизацией через систему ЕБС/ЕСИА на услуги для граждан, не относящиеся к банковским. В целом же в любых заработках могут быть заинтересованы прежде всего крупные федеральные банки, имеющие крупные сети филиалов ― именно на них падает основная нагрузка по сбору биометрии», ― считает заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин. УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. По мнению уральских банкиров, законопроект по сбору биометрических данных россиян является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым скромным оценкам его стоимость в расчете только на один банковский офис достигает нескольких миллионов рублей.Как ранее сообщалось , в начале 2020 года Госдума РФ приостановила принятие нового законопроекта у розничных клиентов кредитно-финансовых организаций и отправила данный документ на существенную доработку. Как сообщил накануне, 13 января, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому следует сначала проконсультироваться с рынком.«На наш взгляд, проект является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым примерным оценкам его стоимость в расчете только на один офис у банков достигает нескольких миллионов рублей. И перспективы окупить эти инвестиции у банков нет», — подчеркнул в комментарии для УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.Как отметил эксперт, «народ к данному проекту изначально относится с недоверием и опасается утечки данных, а также возможных мошеннических действий».«Технологии развиваются тогда, когда они необходимы пользователям. Если когда-нибудь у населения возникнет массовый запрос на дистанционность, банки сами внедрят соответствующие технологии в объеме, достаточном для удовлетворения такой потребности», ― уточнил Игорь Кошмин.По мнению уральских банкиров, прежде всего дополнительные расходы по сбору биометрии клиентов ложатся на плечи ведущих игроков рынка Хотя сам регулятор тоже заинтересован в приостановке рассмотрения нового законопроекта.«Возможно, это инициатива ЦБ РФ, направленная на расширение сфер применения биометрии с авторизацией через систему ЕБС/ЕСИА на услуги для граждан, не относящиеся к банковским. В целом же в любых заработках могут быть заинтересованы прежде всего крупные федеральные банки, имеющие крупные сети филиалов ― именно на них падает основная нагрузка по сбору биометрии», ― считает заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.

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