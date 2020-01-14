Недобиометрия

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Госдума РФ отправила на существенную доработку законопроект по сбору банками биометрических данных россиян. По мнению экспертов, это довольно дорогостоящий процесс для банков, тем более что он связан с защитой прав клиентов, их персональных данных и с защитой бизнеса. Кроме того, сам регулятор выступает за расширение полномочий и формирование надежного пула скоринговых компаний, которые должны аккумулировать всю персональную информацию и обслуживать кредитные организации с целью максимально точной оценки заемщиков.Напомним, что в июле прошлого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные своих клиентов. Хотя фактически сбор биометрии (фотография лица и запись образца голоса с целью дистанционного обслуживания) начался в кредитно-финансовых организациях в июле 2018 года. Согласно плану Центробанка, до конца 2019 года российские банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% своих отделений, работающих с розничными клиентами. В дальнейшем в СМИ появилась информация о том, что регулятор может освободить от сбора биометрии банковские мини-офисы.По данным «Ростелекома», в настоящее время российские банки собирают биометрию физлиц для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тыс. 270 отделениях. При этом всего на 1 декабря 2019 года, по информации ЦБ, в России работало 30 тыс. 214 структурных подразделений банков, таким образом, сбор биометрических данных россиян сегодня осуществляется менее чем в 40% банковских офисов.«Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — пояснил представитель Банка России, уточнив, что регистрация в ЕБС сейчас осуществляется в 11 тыс. 270 отделениях, принадлежащих 229 банкам.«Сбор и обработка биометрических данных клиентов банков — процедура сложная не столько в использовании, сколько в части ее внедрения. Причем, судя по всему, предлагая кредитным учреждениям в массовом порядке внедрить биометрию, не до конца были оценены все сложности, связанные с данной проблемой. Нужно оборудование и программное обеспечение, которые не только будут обеспечивать формирование достоверных сведений и баз данных, но и надежно защищены от несанкционированного проникновения и утери (порчи) данных. Также необходимо создание соответствующей нормативной базы, адаптация банковского документооборота под новые требования. Совершенно очевидно, что значительная часть кредитных учреждений физически не успела к назначенному сроку обеспечить все требуемые регулятором параметры функционирования столь сложной системы. При том, что в принципе нет сомнений, что учет биометрических данных в значительной мере способен улучить защищенность персональных данных клиентов от злоумышленников и обезопасить банки от злонамеренных действий противоправного характера. Вопрос стоимости внедрения систем сбора и обработки биометрических данных в значительной степени варьируется в зависимости от того, о каком банке идет речь, имелись ли у него уже ранее сделанные аналогичные наработки, от того, каким образом в том или ином кредитном учреждении развита система контроля и обеспечения безопасности персональных данных и каким образом она организована», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» аналитик «ФИНАМа» Алексей Коренев.В начале 2020 года принятие нового законопроекта по сбору биометрических данных россиян было приостановлено и отправлено Госдумой на существенную доработку. Как сообщил накануне, 13 января, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — цитирует «Коммерсантъ» заявление Анатолия Аксакова.При этом он подчеркнул, что вопрос достаточно сложный и требует особого подхода, поскольку связан с защитой прав граждан, их персональных данных, а также с защитой бизнеса. Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому следует сначала проконсультироваться с рынком.«На наш взгляд, проект является крайне дорогостоящим для банков. Даже по самым примерным оценкам его стоимость в расчете только на один офис у банков достигает нескольких миллионов рублей. И перспективы окупить эти инвестиции у банков нет», — подчеркнул в комментарии для УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.«Фактически банкам с базовой лицензией, действительно, не нужна биометрия граждан хотя бы потому, что такие банки ориентированы на работу в узких секторах и направлениях. Здесь не бывает толп людей, приходящих за кредитом или пластиковой картой, основной интерес такого банка ― это реализация интересов предприятия-собственника. Базовая лицензия ― это такая версия «лайт» для банковского сектора, которая избавляет от ряда сопряженных расходов, но и ограничивает потенциал роста. То есть импульсом для роста банков с базовой лицензией отсутствие необходимости собирать биометрические данные граждан не станет, но повседневную работу облегчит за счет исключения дополнительных действий», ― пояснила УрБК старший аналитик «ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.Отметим, что ранее Банк России опубликовал доклад «Недискриминационный доступ к данным физических лиц», где предложил свой план по урегулированию конкурентного преимущества со стороны крупнейших финансовых организаций над небольшими, в том числе региональными, российскими банками.Представители регулятора убеждены, что в сегодняшних условиях информация — это новая рыночная власть, и эту власть уже захватили ведущие банки. Остальным игрокам кредитно-финансового рынка для оценки заемщиков приходится довольствоваться данными бюро кредитных историй (БКИ) и персональной информацией от самого клиента.«На сегодняшний день одно из важных явлений, определяющих конкурентную ситуацию на большинстве рынков, в том числе финансовом, — увеличение рыночной власти доминирующих игроков за счет контроля ключевых массивов данных и технологий. Такой контроль достигается при помощи целого спектра приемов и практик, не всегда прозрачных для регуляторов. Для финансового рынка вопросы сбора и обработки данных являются особенно актуальными, ведь этот рынок в большинстве случаев не требует физического перемещения или потребления ценностей, а основан на обороте и учете информации, которая накапливается, обрабатывается и преобразуется с помощью все более мощных средств вычислительной техники. При этом данные собираются не только финансовыми организациями со своих клиентов, но и множеством других субъектов: от самых мелких (некрупных производителей приложений, которые считывают доступные данные со смартфона) до глобальных (социальных сетей, производителей операционных систем и т.д.). Такие сторонние обладатели информации готовы на различных условиях, часто зависящих от размеров и переговорной силы контрагента, предоставлять доступ к собранным данным и результатам их обработки (в особых случаях — на уникальных или даже эксклюзивных условиях). Все перечисленное ведет к тому, что рыночную власть получает не тот, кто способен и стремится предложить потребителям лучшие условия, а тот, кто сконцентрировал наибольшее количество данных», — говорится в декабрьском докладе Банка России.Между тем, по мнению регулятора, сбором различной информации о физлицах (данные о геолокации, интересах, круге общения, примерном уровне дохода и тратах и прочее), которую можно получить из социальных сетей, от сотовых операторов, а также интернет-магазинов и розничных сетей, должны заниматься лишь специальные организации — «скоринговые компании».Согласно предложенному плану ЦБ, именно они будут формировать для банков скоринговый балл, полученный на основе собранной ими информации, или как вариант — скоринговый отчет. Поэтому регулятор предлагает предоставить данным компаниям доступ к «максимально полному спектру данных», что должно накладывать на них определенные обязанности по обеспечению конфиденциальности и защите персональной информации граждан от утечек. По задумке ЦБ, если скоринговая компания соответствует этим требованиям, она включается в госреестр и получает предусмотренные расширенные привилегии.«В данном контексте непринципиален разговор о том, кто выиграет или проиграет от введения данной инициативы. С 1 января 2019 года банковский сектор поделился на два лагеря по типу лицензии. В каждом из лагерей своя специфика, и вот это, пожалуй, действительно важно. Все остальное — только нюансы. Банковский рынок ни в коей мере не пострадает от того, что кто-то будет собирать биометрические данные, а кто-то нет. Что касается санкций Центробанка за нарушение требований и нормативов, то здесь все остается довольно строго, но такие жесткие рамки надзора и контроля сейчас только на пользу банковскому рынку. Сбор биометрических данных непопулярен среди населения, у деловых людей на это вообще нет времени. Для банков это дорогое удовольствие с технологической точки зрения и особенно защиты персональных данных клиентов», — убеждена старший аналитик «ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.Более того, сам регулятор признает, что большая часть информации о гражданине, особенно из альтернативных источников данных, доступна лишь крупным финансовым организациям и финансовым группам.«Доступ к большим массивам данных и их эффективная обработка оказывают заметное влияние на усиление рыночной власти, в том числе поскольку обладание такими данными дает широкие возможности для внедрения, использования и развития в своем бизнесе следующих практик: технологии Big data и программатик-инструменты в сфере маркетинга, а также таргетированные и контекстные инструменты в этой сфере; профилирование потребителей финансовых услуг (в том числе посредством поведенческого анализа и составления портрета пользователя); аналитика посредством искусственного интеллекта и машинного обучения (эффективность зависит от объема данных, на основании которых происходит обучение). В то же время большая часть информации о гражданине, особенно из альтернативных источников данных, доступна лишь крупным финансовым организациям и финансовым группам, которые обладают достаточными ресурсами и переговорной силой», — подчеркивается в недавнем докладе ЦБ.