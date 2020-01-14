Новости дня

СКР выделил в отдельное производство материал проверки по факту отчуждения земли для станции метро «Бажовская»





В настоящее время проверка ведется следователем следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга в отношении неустановленных лиц. В их действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских за подписью замначальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Свердловской области Александра Бутакова.



В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что материал проверки в настоящее время направлен по подследственности в ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу для принятия процессуального решения.



Копии документов Андрей Альшевских выложил в соцсети Facebook. Он также напомнил, что ранее стало известно о возможной фальсификации постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Якоба от 23.09.2014 № 2830, в соответствии с которым участок земли на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова оказался в собственности ООО «Промавтосервис».



Как ранее



Эта организация сначала в обход установленных процедур построила возле перекрестка 8 Марта — Большакова здание автоцентра, а затем добилась покупки участка для последующей многоэтажной застройки. В результате планы коммерсантов стали мешать строительству второй линии метрополитена, а также угрожать уже готовой подземной инфраструктуре «Бажовской». УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга выделил в отдельное производство материал проверки по факту мошеннических действий с землей, которая предназначалась под строительство станции метро «Бажовская».В настоящее время проверка ведется следователем следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга в отношении неустановленных лиц. В их действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских за подписью замначальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Свердловской области Александра Бутакова.В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что материал проверки в настоящее время направлен по подследственности в ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу для принятия процессуального решения.Копии документов Андрей Альшевских выложил в соцсети Facebook. Он также напомнил, что ранее стало известно о возможной фальсификации постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Якоба от 23.09.2014 № 2830, в соответствии с которым участок земли на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова оказался в собственности ООО «Промавтосервис».Как ранее сообщал УрБК, 6 декабря Арбитражный суд Свердловской области постановил, что земельный участок над недостроенной станцией метро «Бажовская» вернется в собственность Екатеринбурга. Решение было принято по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис».Эта организация сначала в обход установленных процедур построила возле перекрестка 8 Марта — Большакова здание автоцентра, а затем добилась покупки участка для последующей многоэтажной застройки. В результате планы коммерсантов стали мешать строительству второй линии метрополитена, а также угрожать уже готовой подземной инфраструктуре «Бажовской».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:25</span><br /><strong>СКР выделил в отдельное производство материал проверки по факту отчуждения земли для станции метро «Бажовская»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга выделил в отдельное производство материал проверки по факту мошеннических действий с землей, которая предназначалась под строительство станции метро «Бажовская». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092536-skr-vydelil-v-otdelnoe-proizvodstvo-material-proverki-po-faktu-otchuzhdeniya-zemli-dlya-stancii-metro-bazhovskaya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: