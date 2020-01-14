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СКР выделил в отдельное производство материал проверки по факту отчуждения земли для станции метро «Бажовская»
14 январь 2020 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга выделил в отдельное производство материал проверки по факту мошеннических действий с землей, которая предназначалась под строительство станции метро «Бажовская».
В настоящее время проверка ведется следователем следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга в отношении неустановленных лиц. В их действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских за подписью замначальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Свердловской области Александра Бутакова.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что материал проверки в настоящее время направлен по подследственности в ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу для принятия процессуального решения.
Копии документов Андрей Альшевских выложил в соцсети Facebook. Он также напомнил, что ранее стало известно о возможной фальсификации постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Якоба от 23.09.2014 № 2830, в соответствии с которым участок земли на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова оказался в собственности ООО «Промавтосервис».
Как ранее сообщал УрБК, 6 декабря Арбитражный суд Свердловской области постановил, что земельный участок над недостроенной станцией метро «Бажовская» вернется в собственность Екатеринбурга. Решение было принято по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис».
Эта организация сначала в обход установленных процедур построила возле перекрестка 8 Марта — Большакова здание автоцентра, а затем добилась покупки участка для последующей многоэтажной застройки. В результате планы коммерсантов стали мешать строительству второй линии метрополитена, а также угрожать уже готовой подземной инфраструктуре «Бажовской».
В настоящее время проверка ведется следователем следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга в отношении неустановленных лиц. В их действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских за подписью замначальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Свердловской области Александра Бутакова.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что материал проверки в настоящее время направлен по подследственности в ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу для принятия процессуального решения.
Копии документов Андрей Альшевских выложил в соцсети Facebook. Он также напомнил, что ранее стало известно о возможной фальсификации постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Якоба от 23.09.2014 № 2830, в соответствии с которым участок земли на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова оказался в собственности ООО «Промавтосервис».
Как ранее сообщал УрБК, 6 декабря Арбитражный суд Свердловской области постановил, что земельный участок над недостроенной станцией метро «Бажовская» вернется в собственность Екатеринбурга. Решение было принято по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис».
Эта организация сначала в обход установленных процедур построила возле перекрестка 8 Марта — Большакова здание автоцентра, а затем добилась покупки участка для последующей многоэтажной застройки. В результате планы коммерсантов стали мешать строительству второй линии метрополитена, а также угрожать уже готовой подземной инфраструктуре «Бажовской».
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