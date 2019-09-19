В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали похитителей нескольких сотен автомобильных зеркал

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге пресечена деятельность подпольного цеха по производству ...26.06.2019 В Екатеринбурге полиция задержала группу подозреваемых в угонах автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции «по горячим следам» задержали троих участников ...29.03.2019 В Екатеринбурге будут судить трех мужчин за хищение 15 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2019. В Екатеринбурге закончено расследование уголовного дела в отношении трех местных ...24.05.2018 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве 1 млн рублей у предпринимателя
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР ...26.11.2014 В Свердловской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных ...