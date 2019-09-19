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Вчера, 17:21

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали похитителей нескольких сотен автомобильных зеркал

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали трех местных жителей, подозреваемых в краже нескольких сотен автомобильных зеркал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники в ночное время снимали с иностранных автомобилей комплекты зеркал заднего вида или их элементы с целью последующего сбыта в других регионах Российской Федерации.

После задержания подозреваемых на месте преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту их фактического проживания были обнаружены инструменты, предположительно, использовавшиеся для совершения преступлений. Также в арендуемом ими офисном помещении было изъято порядка 350 зеркал.

Следователем СЧ УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере». Фигуранты дела находятся под домашним арестом.
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