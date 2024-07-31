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В Екатеринбурге полиция задержала похитителей 27 тыс. тонн топлива с Шабровской нефтебазы

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге полиция задержала похитителей 27 тыс. т топлива на путях необщего пользования Шабровской нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года злоумышленники похищали нефтепродукты: зимнее дизельное топливо (ДТ-3-К5), а также бензин АИ-92-К5. Они вскрывали запорно-пломбировочные устройства железнодорожных вагонов-цистерн. Затем через шланги сливали топливо в крупные канистры. Емкости для украденного горючего были установлены в автомобилях марки «Газель», Infiniti, Subaru с прицепом. Силовики установили, что ущерб составил более 1,2 млн руб.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере)». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, а еще двум избран запрет на определенные действия.
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