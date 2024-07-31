В Екатеринбурге полиция задержала похитителей 27 тыс. тонн топлива с Шабровской нефтебазы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Чкаловский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении ...13.12.2023 В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали похитителей нескольких сотен автомобильных зеркал
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали трех местных жителей, подозреваемых в краже ...27.10.2022 Екатеринбургская полиция задержала в Улан-Удэ подозреваемого в краже 6,5 млн рублей рецидивиста
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, похитившего 6,5 млн руб. из офиса местной ...18.10.2022 В Екатеринбурге задержана воровавшая топливо с железнодорожных цистерн преступная группа
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Сотрудники свердловской полиции задержали в Екатеринбурге восьмерых участников ...26.06.2019 В Екатеринбурге полиция задержала группу подозреваемых в угонах автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции «по горячим следам» задержали троих участников ...