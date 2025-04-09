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Эксперты предложили меры по улучшению демографической ситуации в РФ стоимостью 4,4 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 25.06.2025. Эксперты предложили меры по улучшению демографической ситуации в России общей стоимостью 4,4 трлн руб. в год (2,2% ВВП). Дорожная карта по увеличению суммарного коэффициента рождаемости (СКР) представлена в исследовании «Агент-ориентированное моделирование для оценки достижимости целей демографической политики», подготовленном директором Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альбертом Бахтизиным, председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной и другими авторами, пишут «Ведомости».

Отметим, что СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Для повышения этого показателя авторы документа предлагают ряд мер по стимулированию рождаемости.

Согласно документу, самые высокие затраты предусмотрены на прямые выплаты. В том числе предлагается увеличение маткапитала на 75-100% в возрастающей прогрессии на каждого следующего ребенка, стабильные ежемесячные индексируемые пособия на базовую потребительскую корзину, также прогрессивно растущие. То есть предполагается введение безусловного базового дохода семей. Такие меры потребуют ежегодных расходов в сумме 1,8 трлн руб. и позволят увеличить СКР на 0,07.

Также предлагается расширение программы льготной ипотеки на молодые семьи, еще не обзаведшиеся детьми, и полное погашение ипотечного кредита при рождении третьего или четвертого ребенка. Предусмотрена передача с правом льготного выкупа в бессрочное пользование многодетным семьям нереализованной недвижимости. Расходы на данные меры составят около 900 млрд руб. в год, а увеличение СКР — 0,04.

Помимо этого, авторы документа предлагают такие инициативы, как поддержка работающих матерей, пропаганда семейных ценностей, развитие инфраструктуры ухода за детьми (около 900 млрд руб. в год суммарно, +0,07 СКР). А также налоговые льготы и расширение программ бесплатного высшего и дополнительного образования для многодетных семей (600 млрд руб. в год) и развитие программ репродуктивной медицины (200 млрд руб. в год). Предполагается, что данные меры повысят СКР на 0,01.

Отметим, что СКР в России с 2015 года (1,78) демонстрирует снижение. В прошлом году он составил, по данным Росстата, 1,4. К 2030 году его планируется поднять до 1,6.
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