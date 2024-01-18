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18.01.2024

РАН: Ущерб российской экономике от ранней смертности составляет 15-24 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 18.01.2024. Каждый недожитый год при преждевременной смерти гражданина РФ обходится российской экономике в 226–513 тыс. руб., а в целом ущерб экономике страны от ранней смертности граждан составляет 15-24 трлн руб. в год. Об этом говорится в исследовании Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) под названием «Оценка экономического ущерба при сокращении продолжительности жизни людей в результате основных видов заболеваний», с которым ознакомился РБК.

Наибольший ущерб экономике приносит преждевременная смертность, вызванная внешними факторами (ДТП, случайные отравления), — до 5,2 трлн руб. в год. На втором месте идут болезни системы кровообращения (3,5-4,8 трлн руб. в год).

Исследование опиралось на данные 2019 года. Средняя продолжительность жизни в РФ тогда составляла 73 года, преждевременно скончались 981,8 тыс. чел. Экономический ущерб рассчитывался как сумма условной стоимости потерянных лет жизни в среднем и потерь в ВВП с учетом «недоработанного» трудового стажа.
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