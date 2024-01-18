РАН: Ущерб российской экономике от ранней смертности составляет 15-24 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 02.06.2023. Ущерб российской экономике от коронавируса в 2022 году превысил 1,6 трлн руб. Такую оценку ...19.05.2022 Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в Екатеринбурге за год составил 5,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в Екатеринбурге в прошлом году составил ...10.04.2018 В России назвали регионы с самой высокой смертностью
По информации Министерства здравоохранения, самая высокая смертность в России в 2017 году наблюдалась в Псковской, ...06.10.2016 Средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет
Американские ученые выявили среднюю максимальную продолжительность жизни человека. Об этом сообщает издание EurekAlert. ...14.01.2009 Китай опередил Германию по ВВП
По информации Статистического бюро Китая, объем ВВП страны в 2007 г. составил 25,7 трлн. юаней или 3,5 трлн. долларов ...