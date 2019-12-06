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Екатеринбург вернул «Бажовскую»
6 декабрь 2019 (18:04)
Земельный участок над недостроенной станцией метро «Бажовская» вернется в собственность Екатеринбурга. Такое решение сегодня, 6 декабря, принял Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев иск администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис». Эта организация сначала в обход установленных процедур построила возле перекрестка 8 Марта — Большакова здание автоцентра, а затем добилась покупки участка для последующей многоэтажной застройки. В результате планы коммерсантов стали мешать строительству второй линии метрополитена, а также угрожать уже готовой подземной инфраструктуре «Бажовской».
Ключевое заседание
Сегодня Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным договор купли-продажи участка компании «Промавтосервис», к которому в декабре 2018 года была принуждена горадминистрация. Таким образом, право собственности на участок будет аннулировано, а самовольно построенный объект — здание автосалона — снесено.
«Администрация Екатеринбурга не сомневалась, что суд объективно и всесторонне разберется в данном деле. Принятое решение поддерживает намерение муниципалитета развивать городской метрополитен, ведь без площадки станции «Бажовская» было бы невозможно делать это дальше», — заявила юрист горадминистрации Евгения Рожок.
По ее словам, администрация Екатеринбурга вскрыла схему незаконного вывода земельного участка. Через 30 дней после вступления решения суда в силу (если решение будет оспариваться «Промавтосервисом»), то ответчик будет обязан снести здание автосервиса на пересечении улиц 8 Марта — Большакова. После чего право собственности на участок будет погашено, а земля возвращена администрации Екатеринбурга.
Причина спора
Как ранее писал УрБК, юристы горадминистрации исходят из того, что ООО «Промавтосервис» построило на предоставленном в аренду без возможности капительного строительства участке совсем не тот объект, разрешение на возведение которого получало в Минстрое Свердловской области. Теперь вместо здания гаражного назначения на участке стоит выставочный центр с офисными помещениями с подземной стоянкой на 14 мест.
«На первом этаже выставочные площади, на втором этаже офисы. Общая площадь здания — 2 тыс. 550 кв. м., а площадь парковки — 810, то есть в два раза меньше», — указала представитель горадминистрации Евгения Рожок.
В администрации заявляют, что здание строилось без документации, которую по причинам секретности сведений ООО «Промавтосервис» отказались предоставить проектировщик метрополитена ОАО «Уралгипространс» и «Екатеринбургский метрополитен». В результате здание может угрожать подземной инфраструктуре станции «Бажовская».
На предыдущем заседании, 2 декабря, прокуратура Екатеринбурга заявила ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту возможной подделки кадастрового дела земельного участка, который предназначался для строительства станции метро «Бажовская». Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к материалам рапорта с выводами о возможной подделке сведений о виде разрешенного использования земельного участка на 8 Марта — Большакова.
Причиной стала информация, что кто-то внес изменения в кадастровый паспорт участка, вписав в вид разрешенного строительства возможности для высотной застройки территории. Возможный подлог вскрылся по итогам служебной проверки, которая выявила в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401052:161, предназначенного для строительства станции метро «Бажовская».
Однако в подписанном горадминистрацией постановлении видом разрешенного использования указано размещение автостоянки. Соответствующий документ в номере газеты «Вечерний Екатеринбург» от 26 сентября 2014 года предъявили юристы горадминистрации.
После чего представитель заявила, что при подготовке к делу были установлены два постановления главы Екатеринбурга (на тот момент Александра Якоба — прим. ред.) с одинаковым номером 2830.
«В соответствии с ними было заключено дополнительное соглашение, которое позволило возвести (на пересечении 8 Марта — Большакова — прим. ред.) объект капитального строительства. Нами подготовлен рапорт по действиям Росреестра и Кадастровой палаты, действия их лиц подлежат уголовно-правовой оценке. Также сейчас проверку по этим обстоятельствам проводит Следственный комитет», — сообщила представитель прокуратуры.
В результате суд согласился принять ходатайство прокуратуры и приобщить к материалам дела рапорт об уголовно-правовой оценке действий сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты. Как сегодня подтвердила Евгения Рожок, дело с высокой степенью вероятности будет возбуждено.
Что дальше?
Таким образом, сегодня Арбитражный суд Свердловской области поставил предварительную точку в споре города и ООО «Промавтосервис». Земельный участок вернулся в собственность города.
Между тем, он имеет принципиальное значение для дальнейшего развития метрополитена Екатеринбурга, а значит, выигранный суд является прямым выражением интересов всех жителей города. Тем более что на федеральном уровне снова стали говорить о необходимости федерального финансирования метро в крупных городах России. Очевидно, что городские власти продолжат действовать в интересах муниципалитета и населения. Это значит, что ООО «Промавтосервис» точно не сможет возвести на пересечении улиц 8 Марта — Большакова уже разрекламированные многоэтажные дома. А вот новая станция метрополитена на этом участке появиться сможет.
Ключевое заседание
Сегодня Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным договор купли-продажи участка компании «Промавтосервис», к которому в декабре 2018 года была принуждена горадминистрация. Таким образом, право собственности на участок будет аннулировано, а самовольно построенный объект — здание автосалона — снесено.
«Администрация Екатеринбурга не сомневалась, что суд объективно и всесторонне разберется в данном деле. Принятое решение поддерживает намерение муниципалитета развивать городской метрополитен, ведь без площадки станции «Бажовская» было бы невозможно делать это дальше», — заявила юрист горадминистрации Евгения Рожок.
По ее словам, администрация Екатеринбурга вскрыла схему незаконного вывода земельного участка. Через 30 дней после вступления решения суда в силу (если решение будет оспариваться «Промавтосервисом»), то ответчик будет обязан снести здание автосервиса на пересечении улиц 8 Марта — Большакова. После чего право собственности на участок будет погашено, а земля возвращена администрации Екатеринбурга.
Причина спора
Как ранее писал УрБК, юристы горадминистрации исходят из того, что ООО «Промавтосервис» построило на предоставленном в аренду без возможности капительного строительства участке совсем не тот объект, разрешение на возведение которого получало в Минстрое Свердловской области. Теперь вместо здания гаражного назначения на участке стоит выставочный центр с офисными помещениями с подземной стоянкой на 14 мест.
«На первом этаже выставочные площади, на втором этаже офисы. Общая площадь здания — 2 тыс. 550 кв. м., а площадь парковки — 810, то есть в два раза меньше», — указала представитель горадминистрации Евгения Рожок.
В администрации заявляют, что здание строилось без документации, которую по причинам секретности сведений ООО «Промавтосервис» отказались предоставить проектировщик метрополитена ОАО «Уралгипространс» и «Екатеринбургский метрополитен». В результате здание может угрожать подземной инфраструктуре станции «Бажовская».
На предыдущем заседании, 2 декабря, прокуратура Екатеринбурга заявила ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту возможной подделки кадастрового дела земельного участка, который предназначался для строительства станции метро «Бажовская». Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к материалам рапорта с выводами о возможной подделке сведений о виде разрешенного использования земельного участка на 8 Марта — Большакова.
Причиной стала информация, что кто-то внес изменения в кадастровый паспорт участка, вписав в вид разрешенного строительства возможности для высотной застройки территории. Возможный подлог вскрылся по итогам служебной проверки, которая выявила в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401052:161, предназначенного для строительства станции метро «Бажовская».
Однако в подписанном горадминистрацией постановлении видом разрешенного использования указано размещение автостоянки. Соответствующий документ в номере газеты «Вечерний Екатеринбург» от 26 сентября 2014 года предъявили юристы горадминистрации.
После чего представитель заявила, что при подготовке к делу были установлены два постановления главы Екатеринбурга (на тот момент Александра Якоба — прим. ред.) с одинаковым номером 2830.
«В соответствии с ними было заключено дополнительное соглашение, которое позволило возвести (на пересечении 8 Марта — Большакова — прим. ред.) объект капитального строительства. Нами подготовлен рапорт по действиям Росреестра и Кадастровой палаты, действия их лиц подлежат уголовно-правовой оценке. Также сейчас проверку по этим обстоятельствам проводит Следственный комитет», — сообщила представитель прокуратуры.
В результате суд согласился принять ходатайство прокуратуры и приобщить к материалам дела рапорт об уголовно-правовой оценке действий сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты. Как сегодня подтвердила Евгения Рожок, дело с высокой степенью вероятности будет возбуждено.
Что дальше?
Таким образом, сегодня Арбитражный суд Свердловской области поставил предварительную точку в споре города и ООО «Промавтосервис». Земельный участок вернулся в собственность города.
Между тем, он имеет принципиальное значение для дальнейшего развития метрополитена Екатеринбурга, а значит, выигранный суд является прямым выражением интересов всех жителей города. Тем более что на федеральном уровне снова стали говорить о необходимости федерального финансирования метро в крупных городах России. Очевидно, что городские власти продолжат действовать в интересах муниципалитета и населения. Это значит, что ООО «Промавтосервис» точно не сможет возвести на пересечении улиц 8 Марта — Большакова уже разрекламированные многоэтажные дома. А вот новая станция метрополитена на этом участке появиться сможет.
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