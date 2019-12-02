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Следователи проводят проверку из-за возможной подделки кадастрового паспорта участка над станцией «Бажовская» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Прокуратура Екатеринбурга ходатайствует о возбуждении уголовного дела по факту возможной подделки кадастрового дела земельного участка, который предназначался для строительства станции метро «Бажовская».



Сегодня, 2 декабря 2019 года, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к материалам рапорта с выводами о возможной подделке сведений о виде разрешенного использования земельного участка на 8 Марта — Большакова.



В суде продолжилось рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис». Как ранее сообщалось, компания вопреки разрешению городских властей построила объект капитального строительства на участке, ранее выделенном под возведение станции метро «Бажовская».



Впоследствии выяснилось, что кто-то внес изменения в кадастровый паспорт этого участка, вписав в вид разрешенного строительства возможности для высотной застройки этой территории. При этом в подписанном горадминистрацией постановлении видом разрешенного использования указано размещение автостоянки. Соответствующий документ в номере газеты «Вечерний Екатеринбург» от 26 сентября 2014 года продемонстрировали сегодня в процессе юристы горадминистрации.



Это обстоятельство заставило сегодня прокуратуру Екатеринбурга выступить с отдельным ходатайством к суду. Ее представитель заявила, что при подготовке к делу установили два постановления главы с одинаковым номером 2830.



«В соответствии с ними было заключено дополнительное соглашение, которое позволило возвести (на пересечении 8 Марта — Большакова — прим. ред.) объект капитального строительства. Нами подготовлен рапорт по действиям Росреестра и Кадастровой палате, действия их лиц подлежат уголовно-правовой оценке. Также сейчас проверку по этим обстоятельствам проводит следственный комитет», — сообщила представитель прокуратуры.



В свою очередь, юристы горадминистрации снова указали на тот факт, что ООО «Промавтосервис» построило на участке совсем не тот объект, разрешение на возведение которого получало. Вместо здания гаражного назначения на спорном участке стоит выставочный центр с офисными помещениями с подземной стоянкой на 14 мест.



«На первом этаже выставочные площади, на втором этаже офисы. Общая площадь здания 2 тыс. 550 кв. м., а площадь парковки — 810, то есть в два раза меньше», — указала представитель горадминистрации Евгения Рожок.



В результате суд согласился принять ходатайство прокуратуры и приобщить к материалам дела рапорт об уголовно-правовой оценке действий сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты. Следующее заседание по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис» назначено на 6 декабря 2019 года.

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