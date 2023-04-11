Житель Серова через суд защитил свое право на землю и построенные на ней павильоны

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Житель Серова с помощью Свердловского областного суда смог защитить свое право на земельный участок и расположенные на нем павильоны. Ранее администрация Серовского городского округа пыталась добиться демонтажа этих сооружений, сообщает пресс-служба суда.



В апреле 2021 года городской комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) постановил, что на земельном участке по улице Черняховского, 12 были незаконно размещены торговые павильоны. Контрольный орган пришел к выводу, что земельный участок использован самовольно, поскольку на него не было оформлено право собственности. Председатель КУМИ постановил до 5 июля снести павильоны. По завершении этого срока администрация муниципалитета решила сама снести сооружения.



Владельцем павильонов, участка земли и поста охраны на этой территории является местный житель, который получил землю в 2019 году по договору купли-продажи земельного участка. В 2021 году было зарегистрировано право собственности на землю.



Мужчина обратился в Серовский районный суд, требуя признать предписание незаконным. Он указывал на то, что павильоны стационарные, и их можно сносить только по решению суда. Заявление было отклонено.



Собственник подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия установила, что земельный участок оформлен в собственность, это право зарегистрировано и может быть подтверждено материалами реестрового дела, выпиской из ЕГРН. На момент проверки в КУМИ знали о передачи земли.



Также из акта обследования и предписания нельзя понять, какие торговые павильоны относятся к нестационарным объектам. Невозможно определить, какие объекты подлежат демонтажу, а также круг владельцев нестационарных объектов, на которых возложена данная обязанность. Предписание адресовано фактически неопределенному кругу лиц.



Вдобавок по документам некоторые павильоны имеют прочную связь с землей, установлены на ленточном фундаменте. Поэтому их нельзя считать нестационарными.



В итоге решение серовской администрации было признано незаконным и отменено.