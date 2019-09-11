Власти Екатеринбурга продолжают борьбу за «Бажовскую»

Сегодня в арбитражном суде Свердловской области продолжилось рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис». Этот процесс является для города и его жителей важным: речь идет о возвращении в муниципальную собственность участка земли, на котором должны построить станцию метро «Бажовская». Городские власти просят суд расторгнуть с ООО «Промавтосервис» договор аренды на землю, признать самовольной постройку здания автосервиса на этом участке и признать недействительным договор купли-продажи земли, который угрожает вводу одной из ключевых станций метрополитена.Ответчиком по иску администрации Екатеринбурга выступает ООО «Промавтосервис», в качестве третьих лиц привлечены управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».В начале сегодняшнего заседания к делу приобщили несколько материалов — фотографии построенной для станции «Бажовская» подземной инфраструктуры. Также было заявлено, что на строительство элементов «Бажовской» ранее было потрачено 416 млн руб., что в действующих ценах составляет 1,5 млрд руб.Представители горадминистрации заявили, что разрешение на строительство на участке капитального объекта — здания автоцентра — региональный Минстрой выдал ООО «Промавтосервис» с нарушением градостроительного законодательства. При этом ответчик обращался за согласованием объекта к метрополитену и генпроектировщику, но получил отказ. Несмотря на это, «Промавтосервис» все равно построил на участке здание.По мнению юристов горадминистрации, в данном случае были нарушения требования ФЗ «О недрах». Дело в том, что участок на пересечении улиц 8 Марта — Большакова полностью находится в границах горного отвода, а согласно требованиям закона, любая деятельность, выполняемая в границах горного отвода, должна быть согласована с недропользователем. На данном участке недропользователем на момент строительства являлся Екатеринбургский метрополитен.В свою очередь, представители ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» («Уралгипротранс») заявили, что построенное здание может негативно повлиять на подземные коммуникации, которые расположены под ним. Поэтому необходимо провести исследования состояния грунта и другие замеры. Специалисты института подчеркнули, что он также не давал «Промавтосервису» согласование на стройку.Прокуратура предложила опросить свидетеля-эксперта — замгендиректора «Уралгипротранса» по проектированию метрополитенов Владимира Веселовского. Последний заявил, что объект «Промавтосервиса» было небезопасно возводить в данном месте. Он добавил, что ответчик заявлялся для экспертизы, ему отказали, но компания все равно осуществила свои планы.После чего юристы «Промавтосервиса» заявили ходатайство о переносе рассмотрения дела. А также выступили против ходатайства горадминистрации об опросе должностных лиц, обязанных согласовать строительство здания. Представители Минстроя поддержали ходатайство о переносе заседания, мотивировав это необходимостью ознакомления с материалами.Напомним, первое заседание по этому делу состоялось 21 августа, но по ходатайству ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» его перенесли на сегодняшний день. После чего вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин заявил, что «Промавтосервис» незаконно построил на арендованной земле двухэтажное здание. Глава города Александр Высокинский, пояснил свою позицию, заявив, что власти намерены расконсервировать «Бажовскую» и, как и предполагал изначально проект метрополитена, сделать ее пересадочной на третью ветку метро.Напомним, ныне существующий земельный участок на пересечении улиц 8 Марта — Большакова (кадастровый номер 66:41:0401052:161) сформировали из участка, предназначенного для размещения элементов станции метро «Бажовская». Его образовали в декабре 2002 для нужд метрополитена (ПГЕ от 30.11.2000 № 1250-в о предоставлении ЕМУП «УЗПС» участка для строительства станции «Бажовская»), зарегистрировали в муниципальную собственность (per. запись от 28.02.2007 № 66-66-01/036/2007-216) и предоставили в аренду ЕМУП «Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений». Площадь участка составляла 9 тыс. 095 кв. м., вид разрешенного использования: «Линии метро, трамвая, троллейбуса».Спустя двенадцать лет экс-глава администрации Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка изменили для обустройства автостоянки на 280 машиномест. В марте 2015 года участок взяло в аренду ООО «Промавтосервис», которому запретили размещать здесь объекты капитального строительства. Вероятно, это «как бы» гарантировало возврат земли в случае продолжения строительства метро в Екатеринбурге.Когда в 2019 году возобновились планы строительства второй ветки, выяснилось, что администрация Екатеринбурга потеряла права на землю на пересечении 8 Марта — Большакова. Однако ООО «Промавтосервис» не только построило здесь здание автоцентра, но также оформило права собственности на участок и изменило его целевое назначение под высотную застройку. Эти возможности фактически предоставил фирме Минстрой Свердловской области, выдавший (вопреки запрету на застройку) в декабре 2017 года разрешение на строительство № RU66302000-944-2017 на объект «здание подземной автостоянки с наземными сооружениями выставки автоаксессуаров». Это поставило под угрозу будущее станции «Бажовская», для которой под землей успели подготовить инфраструктуру.ООО «Промавтосервис» фактически нарушило условия, под которые получало землю. Ранее обязуясь ничего не возводить на арендованной площадке, эта фирма через Арбитражный суд Свердловской области провела решение об отчуждении у администрации участка площадью почти 7 тыс. кв. метров.Тем самым власти играют на опережение и создают условия для продолжения строительства, пока на уровне Российской Федерации принимается решение о его финансировании. Высокинский считает, что если в 2020 году Екатеринбургу дадут федеральные средства, вторую ветку начнут строить в 2021 году, с запланированным окончанием в 2025-2027 годах. Поэтому администрация настойчива в том, что «самострой» «Промавтосервиса» мешает развитию метрополитена, а рассматриваемое сейчас дело имеет большой общественный интерес.Точку в вопросе ставить пока рано. При этом очевидно, что продолжение строительства метро является для Екатеринбурга одной из ключевых стратегических транспортно-логистических задач как в экономическом, так и в статусном плане с учетом деловой активности. Поэтому в решении этой задачи заинтересованы областные и муниципальные власти, а также рядовые горожане. Следующее судебное заседание назначено на 3 октября. УрБК будет следить за развитием событий.