В Екатеринбурге десять МУПов до 1 января 2025 года сменят форму собственности

В Екатеринбурге часть муниципальных предприятий — участников товарного рынка до 1 января 2025 года должны стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами. При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100% поступит в собственность города, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В свою очередь, независимые от рынка предприятия переформируются в муниципальные бюджетные учреждения для исполнения функций местного значения.



Так, ЕМУП «Бодрость», ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11», МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» и ЕМУП «Екатеринбургэнерго» станут ООО.



ЕМУП «Спецавтобаза» будет преобразовано в АО, а ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья», ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» получат статус МБУ.



В список не вошло МУП «Водоканал», которое осуществляет деятельность в сфере естественных монополий, а также ЕМУП «Гортранс» и ЕМУП «Метрополитен», работа которых регулируются отдельными нормативными актами правительства РФ.



«Данные перестановки проходят в соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федеральным законом «О защите конкуренции». МУПы, которые осуществляют деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации либо реорганизации», — пояснили в горадминистрации.