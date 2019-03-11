В Екатеринбурге десять МУПов до 1 января 2025 года сменят форму собственности

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге часть муниципальных предприятий — участников товарного рынка до 1 ...11.03.2019 Подписано постановление о приватизации ЕМУП «Золушка»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2019. ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка» будет приватизирована. Соответствующее ...25.12.2018 В Екатеринбурге объединены муниципальные автобусное и трамвайное предприятия
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2018. ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (ЕМУП МОАП) прекратило свою ...19.12.2018 Депутат ЕГД Григорий Вихарев получил должность директора ЕМУП «Спецавтобаза»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» стал депутат Екатеринбургской городской думы от ...25.04.2017 В Екатеринбурге директора четырех МУПов наказаны за участие в коммерческой деятельности
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. В Екатеринбурге по требованию прокуратуры привлечены к ответственности руководители ...