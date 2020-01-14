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В 2019 году российские компании разместили на внутреннем рынке облигации на общую сумму 2,64 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.01.2020. По итогам 2019 года российские компании привлекли на внутреннем долговом рынке 2,64 трлн руб. за счет размещения корпоративных облигаций в условиях смягчения кредитно-денежной политики Центробанка РФ.



Как уточняет «Коммерсантъ», это максимальный объем за всю историю российского рынка рублевых заимствований. Высокой активности эмитентов во многом способствовало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, которая привела к существенному снижению процентных ставок.



По данным Cbonds, только за прошлый месяц компании и банки заняли на внутреннем долговом рынке свыше 510 млрд руб., что на 228 млрд руб. выше показателя декабря 2018 года и на 115 млрд руб. больше предыдущего максимума, установленного в октябре 2019 года. По итогам всего 2019 года эмитенты разместили долговые бумаги на общую сумму 2,64 трлн руб., что почти вдвое выше показателя 2018 года и на 30% выше рекордного 2017 года (2,02 трлн руб.).



При этом в 2020 году аналитики не исключают нового рекорда размещений корпоративных облигаций на внутреннем долговом рынке РФ. Как отмечают эксперты, в отсутствие внешних шоков суммарный объем заимствований корпоративных заемщиков в 2020 году может побить рекорд 2019 года, поскольку компаниям предстоят крупные погашения.



«Эмитенты будут очень активны, поэтому не исключаем большого количества сделок на первичном долговом рынке как локальном, так и международном», — прогнозирует заместитель руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексей Коночкин.



Как пояснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, часть российских компаний будут рефинансировать прежние займы, предпочитая замещать более дорогие заемные средства.

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