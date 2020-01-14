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В Екатеринбурге суд поддержал решение о восстановлении на работе незаконно уволенной бортпроводницы Azur Air

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Асбестовского городского суда, который ранее восстановил на работе бортпроводницу Azur Air (ООО «АЗУР эйр»), незаконно уволенную работодателем. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Согласно материалам суда, женщина с мая 2018 года работала бортпроводником в ООО «АЗУР эйр». При приеме на работу с ней был заключен срочный трудовой договор до ноября 2018 года. Затем в ноябре было подписано дополнительное соглашение, которое продлило срок действия договора до мая 2019 года. В апреле 2019 года руководство авиакомпании уведомило женщину о расторжении трудового договора, и бортпроводник была уволена на основании пункта 2 части 1 статьи 77 ТК РФ. При этом при расчете работодатель удержал из выплачиваемой суммы 16 тыс. 047 руб. в качестве расходов за обучение и 22 тыс. 024 руб. за форменную одежду.



Женщина сочла, что бывший работодатель нарушил ее личные неимущественные права, и обратилась с исковым заявлением в Асбестовский городской суд. Она просила признать свой трудовой договор заключенным на неопределенный срок, восстановить ее на работе в качестве бортпроводника, взыскать с ООО «АЗУР эйр» средний заработок за время вынужденного прогула. Также женщина просила вернуть ей удержанные работодателем деньги за обучение и форменную одежду и взыскать компенсацию морального вреда.



Решением Асбестовского городского суда иск был удовлетворен частично. Судом трудовой договор признан заключенным на неопределенный срок. Женщина восстановлена на работе в должности бортпроводника в службе бортпроводников отделения № 4 (г. Екатеринбург) ООО «АЗУР эйр». Запись в ее трудовой книжке о прекращении трудового договора признана недействительной.



Кроме того, решением суда с ООО «АЗУР эйр» в пользу истца взысканы удержанные работодателем суммы: за обучение — 16 тыс. 047 руб., за форменную одежду — 22 тыс. 024 руб. Также взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 211 тыс. 294 руб. и компенсация морального вреда ― 5 тыс. руб. Суд постановил, что начисление среднего заработка за время вынужденного прогула необходимо продолжить по день фактического восстановления женщины на работе, а само решение в части восстановления истца на рабочем месте должно быть исполнено немедленно.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде.



«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что у работодателя отсутствовали предусмотренные законом основания для заключения срочного трудового договора. Срочный трудовой договор и последующее дополнительное соглашение к нему заключались между сторонами для выполнения одной и той же трудовой функции, трудовые отношения не прерывались, носили постоянный характер, при этом истец замещал штатную единицу по указанной должности. Следовательно, у ООО «АЗУР эйр» отсутствовали и основания для увольнения истца в связи с истечением срока трудового договора», ― говорится в сообщении.



Решение вступило в законную силу.

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