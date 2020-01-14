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В Екатеринбурге суд поддержал решение о восстановлении на работе незаконно уволенной бортпроводницы Azur Air
14 январь 2020 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Асбестовского городского суда, который ранее восстановил на работе бортпроводницу Azur Air (ООО «АЗУР эйр»), незаконно уволенную работодателем. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Согласно материалам суда, женщина с мая 2018 года работала бортпроводником в ООО «АЗУР эйр». При приеме на работу с ней был заключен срочный трудовой договор до ноября 2018 года. Затем в ноябре было подписано дополнительное соглашение, которое продлило срок действия договора до мая 2019 года. В апреле 2019 года руководство авиакомпании уведомило женщину о расторжении трудового договора, и бортпроводник была уволена на основании пункта 2 части 1 статьи 77 ТК РФ. При этом при расчете работодатель удержал из выплачиваемой суммы 16 тыс. 047 руб. в качестве расходов за обучение и 22 тыс. 024 руб. за форменную одежду.
Женщина сочла, что бывший работодатель нарушил ее личные неимущественные права, и обратилась с исковым заявлением в Асбестовский городской суд. Она просила признать свой трудовой договор заключенным на неопределенный срок, восстановить ее на работе в качестве бортпроводника, взыскать с ООО «АЗУР эйр» средний заработок за время вынужденного прогула. Также женщина просила вернуть ей удержанные работодателем деньги за обучение и форменную одежду и взыскать компенсацию морального вреда.
Решением Асбестовского городского суда иск был удовлетворен частично. Судом трудовой договор признан заключенным на неопределенный срок. Женщина восстановлена на работе в должности бортпроводника в службе бортпроводников отделения № 4 (г. Екатеринбург) ООО «АЗУР эйр». Запись в ее трудовой книжке о прекращении трудового договора признана недействительной.
Кроме того, решением суда с ООО «АЗУР эйр» в пользу истца взысканы удержанные работодателем суммы: за обучение — 16 тыс. 047 руб., за форменную одежду — 22 тыс. 024 руб. Также взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 211 тыс. 294 руб. и компенсация морального вреда ― 5 тыс. руб. Суд постановил, что начисление среднего заработка за время вынужденного прогула необходимо продолжить по день фактического восстановления женщины на работе, а само решение в части восстановления истца на рабочем месте должно быть исполнено немедленно.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде.
«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что у работодателя отсутствовали предусмотренные законом основания для заключения срочного трудового договора. Срочный трудовой договор и последующее дополнительное соглашение к нему заключались между сторонами для выполнения одной и той же трудовой функции, трудовые отношения не прерывались, носили постоянный характер, при этом истец замещал штатную единицу по указанной должности. Следовательно, у ООО «АЗУР эйр» отсутствовали и основания для увольнения истца в связи с истечением срока трудового договора», ― говорится в сообщении.
Решение вступило в законную силу.
Согласно материалам суда, женщина с мая 2018 года работала бортпроводником в ООО «АЗУР эйр». При приеме на работу с ней был заключен срочный трудовой договор до ноября 2018 года. Затем в ноябре было подписано дополнительное соглашение, которое продлило срок действия договора до мая 2019 года. В апреле 2019 года руководство авиакомпании уведомило женщину о расторжении трудового договора, и бортпроводник была уволена на основании пункта 2 части 1 статьи 77 ТК РФ. При этом при расчете работодатель удержал из выплачиваемой суммы 16 тыс. 047 руб. в качестве расходов за обучение и 22 тыс. 024 руб. за форменную одежду.
Женщина сочла, что бывший работодатель нарушил ее личные неимущественные права, и обратилась с исковым заявлением в Асбестовский городской суд. Она просила признать свой трудовой договор заключенным на неопределенный срок, восстановить ее на работе в качестве бортпроводника, взыскать с ООО «АЗУР эйр» средний заработок за время вынужденного прогула. Также женщина просила вернуть ей удержанные работодателем деньги за обучение и форменную одежду и взыскать компенсацию морального вреда.
Решением Асбестовского городского суда иск был удовлетворен частично. Судом трудовой договор признан заключенным на неопределенный срок. Женщина восстановлена на работе в должности бортпроводника в службе бортпроводников отделения № 4 (г. Екатеринбург) ООО «АЗУР эйр». Запись в ее трудовой книжке о прекращении трудового договора признана недействительной.
Кроме того, решением суда с ООО «АЗУР эйр» в пользу истца взысканы удержанные работодателем суммы: за обучение — 16 тыс. 047 руб., за форменную одежду — 22 тыс. 024 руб. Также взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 211 тыс. 294 руб. и компенсация морального вреда ― 5 тыс. руб. Суд постановил, что начисление среднего заработка за время вынужденного прогула необходимо продолжить по день фактического восстановления женщины на работе, а само решение в части восстановления истца на рабочем месте должно быть исполнено немедленно.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде.
«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что у работодателя отсутствовали предусмотренные законом основания для заключения срочного трудового договора. Срочный трудовой договор и последующее дополнительное соглашение к нему заключались между сторонами для выполнения одной и той же трудовой функции, трудовые отношения не прерывались, носили постоянный характер, при этом истец замещал штатную единицу по указанной должности. Следовательно, у ООО «АЗУР эйр» отсутствовали и основания для увольнения истца в связи с истечением срока трудового договора», ― говорится в сообщении.
Решение вступило в законную силу.
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