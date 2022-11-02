В Первоуральске суд восстановил на работе женщину, уволенную за электронное письмо

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Верх-Исетский районный суд восстановил на работе бывшего директора обособленного ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...26.02.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с «Яндекс.Такси» компенсацию в сумме 300 тыс. рублей за травмы пассажира в ДТП
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Жительница Екатеринбурга, получившая травмы в результате ДТП с участием автомобиля ...14.01.2020 В Екатеринбурге суд поддержал решение о восстановлении на работе незаконно уволенной бортпроводницы Azur Air
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Асбестовского городского суда, ...28.03.2019 В Свердловской области суд восстановил на работе менеджера турбазы «Иволга» с выплатой компенсации свыше 45 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Сысертский районный суд признал увольнение менеджера турбазы незаконным и постановил ...