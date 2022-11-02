В Первоуральске суд восстановил на работе женщину, уволенную за электронное письмо

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В Первоуральске прокуратура помогла ведущему экономисту предприятия восстановиться на работе, приняв участие в рассмотрении судом гражданского дела в порядке части 3 статьи 45 ГПК РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



Жительница Первоуральска, работавшая ведущим экономистом в ООО «ЗМК-АнтенМед», была уволена за отправку рабочих документов на личную почту в декабре 2024 года. Представитель работодателя пояснил, что сотрудница грубо нарушила свои трудовые обязанности, в том числе, путем разглашения персональных данных другого работника.



Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Учитывая отсутствие прямого запрета на такие действия, отсутствие нанесенного ущерба, а также недостаточные меры работодателя по защите передаваемой информации и противоречивые положения внутреннего регламента предприятия, сотрудник прокуратуры представил заключение о неправомерности увольнения и необходимости восстановления истца на прежнем месте работы.



Первоуральский городской суд, принимая во внимание представленные доводы, вынес постановление о восстановлении женщины в должности, а также взыскании в ее пользу компенсации за вынужденный прогул в размере более 180 тыс. руб., заработной платы за сверхурочную работу свыше 62 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. Решение суда еще не вступило в законную силу.