Бортпроводницы «Уральских авиалиний» стали обладательницами титулов международного конкурса среди стюардесс гражданской авиации

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» вышли в финал международного ...16.03.2023 Гендиректор «Уральских авиалиний» награжден медалью в честь 100-летия гражданской авиации России
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов награжден ...26.04.2019 Бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами SKYSERVICE 2019
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» стали золотыми призерами в номинации ...04.12.2017 Бортпроводница «Уральских авиалиний» вошла в топ-3 самых красивых стюардесс
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Москве 1 декабря 2017 года прошел международный конкурс Topstewardess 2017, в финале ...08.02.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» отметило юбилей гражданской авиации
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла активное участие в торжественных ...