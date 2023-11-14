Бортпроводницы «Уральских авиалиний» стали обладательницами титулов международного конкурса среди стюардесс гражданской авиации

Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Три бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» стали обладательницами почетных титулов в международном конкурсе «Топ стюардесс». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.На финале конкурса 10 декабря 2023 года участницы выступили со стихами собственного сочинения, демонстрировали свои таланты в игре на рояле и в хореографии.По итогам состязаний титул «Королева гражданской авиации» получили бортпроводницы «Уральских авиалиний» Валентина Заречнова и Кристина Воейкова, а звания «Королева удачи» удостоилась Алена Коротаева.Ведущей мероприятия была бортпроводница «Уральских авиалиний» Мария Заборовская.