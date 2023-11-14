УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:21

Бортпроводницы «Уральских авиалиний» стали обладательницами титулов международного конкурса среди стюардесс гражданской авиации

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Три бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» стали обладательницами почетных титулов в международном конкурсе «Топ стюардесс». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Бортпроводницы «Уральских авиалиний» стали обладательницами титулов международного конкурса среди стюардесс гражданской авиации
Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»

На финале конкурса 10 декабря 2023 года участницы выступили со стихами собственного сочинения, демонстрировали свои таланты в игре на рояле и в хореографии.

По итогам состязаний титул «Королева гражданской авиации» получили бортпроводницы «Уральских авиалиний» Валентина Заречнова и Кристина Воейкова, а звания «Королева удачи» удостоилась Алена Коротаева.

Ведущей мероприятия была бортпроводница «Уральских авиалиний» Мария Заборовская.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.11.2023 Бортпроводницы «Уральских авиалиний» вышли в финал конкурса «ТОП стюардесс»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» вышли в финал международного ...

16.03.2023 Гендиректор «Уральских авиалиний» награжден медалью в честь 100-летия гражданской авиации России

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов награжден ...

26.04.2019 Бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами SKYSERVICE 2019

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» стали золотыми призерами в номинации ...

04.12.2017 Бортпроводница «Уральских авиалиний» вошла в топ-3 самых красивых стюардесс

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Москве 1 декабря 2017 года прошел международный конкурс Topstewardess 2017, в финале ...

08.02.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» отметило юбилей гражданской авиации

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла активное участие в торжественных ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18