Бортпроводницы «Уральских авиалиний» вышли в финал конкурса «ТОП стюардесс»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» вышли в финал международного конкурса «ТОП стюардесс». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Организаторы конкурса рассказали, что одной внешности для выхода в финал недостаточно, и всем участницам необходимо было пройти испытания на стрессоустойчивость, умение найти выход из сложных ситуаций, продемонстрировать знание аварийно-спасательного оборудования, оказать медицинскую помощь и пройти тест на знание английского языка.



Финал конкурса, в который вышло более 30 представительниц российских и зарубежных авиакомпаний, в том числе бизнес-авиации, состоится 10 декабря 2023 года в Москве.