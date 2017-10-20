Бортпроводницы «Уральских авиалиний» вышли в финал конкурса «ТОП стюардесс»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Стюардесса «Уральских авиалиний» вышла в финал международного конкурса среди красивых ...28.11.2016 Бортпроводник «Уральских авиалиний» вошла в топ самых красивых стюардесс России
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2016. Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» Юлия Ямалова заняла третье место в ...07.05.2014 Сестры Толмачевы прошли в финал «Евровидения»
Первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2014» прошел вечером во вторник в Копенгагене, российские участницы ...15.05.2013 Российская участница «Евровидения-2013» вышла в финал
Российская участница «Евровидения-2013» Дина Гарипова вышла в финал конкурса в шведском городе Мальмё по итогам первого ...26.05.2010 Петр Налич вышел в финал «Евровидения-2010»
Музыкальный коллектив Петра Налича, представлявший Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2010», по итогам первого ...