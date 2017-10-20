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Бортпроводницы «Уральских авиалиний» вышли в финал конкурса «ТОП стюардесс»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалинии» вышли в финал международного конкурса «ТОП стюардесс». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Организаторы конкурса рассказали, что одной внешности для выхода в финал недостаточно, и всем участницам необходимо было пройти испытания на стрессоустойчивость, умение найти выход из сложных ситуаций, продемонстрировать знание аварийно-спасательного оборудования, оказать медицинскую помощь и пройти тест на знание английского языка.

Финал конкурса, в который вышло более 30 представительниц российских и зарубежных авиакомпаний, в том числе бизнес-авиации, состоится 10 декабря 2023 года в Москве.
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