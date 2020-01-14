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Количество банкротств граждан в России в 2019 году увеличилось на 57%

УрБК, Москва, 14.01.2020. Количество банкротств граждан в России за 2019 год выросло почти на 57%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование «Федресурса» (федеральный реестр сведений о признании граждан несостоятельными). По информации за 2019 год, банкротами признаны 69 тыс. россиян. А по данным Объединенного кредитного бюро их количество достигает 1,15 млн человек.



Также, по данным, предоставленным «Федресурсом» за последние пять лет, количество «несостоятельных» граждан увеличилось в 79,3 раза. С момента появления механизма признания гражданина банкротом данной услугой воспользовались 163 тыс. россиян.



Подавляющее большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую часть — Федеральная налоговая служба и конкурсные кредиторы. В «Федресурсе» также отметили, что в 70% случаев должники не выполнили своих обязательств перед финансовыми организациями. Таким образом, по итогам года кредиторы недосчитались 217 млрд руб., получив лишь 8 млрд из требуемых 225. Основной причиной таких финансовых потерь является отсутствие у должников имущества, которое могло бы пойти на выплату долга.



По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее число должников среди физических лиц достигло 1,15 млн со средней суммой задолженности в 2 млн руб. Стоит отметить, что к банкротству граждан РФ приводят сложные жизненные обстоятельства, в результате которых они теряют возможность выплачивать долги.



«За девять месяцев 2019-го долговая нагрузка на одного заемщика выросла на 11%», — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович.



Банкротов становится все больше из-за распространения информации о том, что таким образом можно легко и быстро освободиться от долговых обязательств.



«Сейчас усилия законодателей направлены на упрощение процедуры — необходимо повысить ее доступность и снизить расходы на услугу», — сказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

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