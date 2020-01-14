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ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем конкурса «Эколидер» в номинации «Предприятие»

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем ежегодного областного конкурса «Эколидер» в номинации «Предприятие». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Комбинат удостоен награды за активную работу по обеспечению экологического благополучия и повышению уровня экологической культуры населения. Два специалиста службы охраны окружающей среды комбината — Елена Корниенко и Ольга Гриценко — награждены благодарственными письмами за активное участие в Днях защиты от экологической опасности», — говорится в сообщении.



Ежегодно комбинат участвует во всероссийских акциях «Дни защиты от экологической опасности» и «Сделаем!». Помогает благоустраивать улицы, парки, водоемы, прибрежные зоны Новокузнецка.



«В рамках улучшения качества атмосферного воздуха мы работаем по трем основным направлениям: снижению выбросов диоксида серы, ароматических углеводородов при охлаждении коксового газа, золы и снижению выбросов сажи от котлоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ. В 2019 году мы завершили модернизацию газопылеулавливающих систем отделения охлаждения агломерата, провели модернизацию шести электрофильтров на трех котлоагрегатах второй очереди ЗапСибТЭЦ. На 2020 год запланирована модернизация электрофильтров на котлоагрегате № 10. Для снижения загрязнения водоемов города выполняется масштабная программа, которая обеспечит достижение нормативов, установленных для дебалансных вод, сбрасываемых комбинатом», — отметила и.о. главного эколога ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Шадура.



За 10 лет ЕВРАЗ ЗСМК направил более 3,7 млрд руб. на экологические программы, вывел из эксплуатации 13 экологически грязных объектов на площадках рельсового и строительного проката, реализовал более 90 природоохранных мероприятий. Кроме того, на 50% снизил объем сброса сточных вод в водные объекты Новокузнецка, на 68% сократил забор воды из реки Томь, на 43% снизил выбросы твердых веществ в атмосферу.



К 2023 году за счет реализации природоохранных мероприятий ЕВРАЗ ЗСМК планирует снизить сбросы сточных вод в водоемы на 28,8%, сброс загрязняющих веществ в водоемы — на 56,4%, а к 2025 году уменьшить валовые выбросы в атмосферу на 22,8%. На это компания направит более 6 млрд руб. до 2024 года.

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