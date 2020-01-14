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«Уральские авиалинии» в прошлом году перевезли более 9,6 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 2019 году перевезла 9 млн 616 тыс. 908 пассажиров. Это на 7% больше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба перевозчика.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) было перевезено 4 млн 775 тыс. 688 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 4 млн 841 тыс. 220 человек. Всего за этот период выполнено 63 тыс. 865 рейсов (плюс 3% к 2018 году), среди них ВВЛ — 32 тыс. 652, МВЛ — 31 тыс. 213. Пассажирооборот вырос на 8% и составил 23 млрд 387 млн 609 тыс. пасс. км.



В декабре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 647 тыс. 251 пассажир, что выше показателя 2018 года на 12%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 333 тыс. 075 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 314 тыс. 176 человек. В декабре «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 824 рейса (плюс 8% к прошлому году), среди них 2 тыс. 317 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 507 по ВВЛ.



В 2019 году авиакомпания открыла новые направления: Москва — Лондон, Екатеринбург — Сиань — Пхукет, Жуковский — Будапешт, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Алматы, Иркутск — Бангкок, Пермь — Прага, Москва — Благовещенск, Жуковский — Ереван, Москва — Бордо, Москва — Монпелье и другие.



Важным событием для авиакомпании в прошедшем году стало пополнение флота четырьмя новыми самолетами семейства Airbus A320neo (один А321 neo и три А320 neo). Всего в парке «Уральских авиалиний» 47 воздушных судов. Еще один A321neo прибудет в январе 2020 года. Кроме того, в 2019 году авиакомпания ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс с цехами по обслуживанию и производству компонентов воздушных судов.

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