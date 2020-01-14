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Число обращений свердловчан в Роспотребнадзор за 2019 год увеличилось на 4%
14 январь 2020 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. За 2019 год в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 20 тыс. 943 обращения. Это на 4% больше, чем в предыдущем году (в 2018 году поступило 20 тыс. 132 обращения). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Большую часть, а именно 60% (12 тыс. 505 обращений), составляют нарушения в сфере прав потребителей. Из них 36% пришлось на нарушения в розничной торговле, 20% — на сферу оказания услуг ЖКХ и 10% — на деятельность в сфере финансовых рынков, количество увеличилось на 7% — с 1 тыс. 189 до 1 тыс. 271.
На санитарно-эпидемиологическое благополучие населения также пришлось 36%. К слову, это количество увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом (с 6 тыс. 677 до 7 тыс. 555). Подавляющим большинством таких обращений являются условия проживания граждан рядом с объектами торговли, инженерных систем и коммуникаций, а именно уровень шума от данных объектов. Доля таких обращений в области санэпидблагополучия составляет 38% от общего количества. Еще 10% пришлось на жалобы, связанные с качеством питьевой воды и водоснабжения. 9,4% составили обращения по поводу содержания территории городских и сельских поселений. Такой же процент обращений пришелся на сферу сбора, транспортировки, хранения, обезвреживания и захоронения отходов промышленности и потребления.
По фактам выявленных правонарушений выдано 111 предостережений о недопустимости нарушений предписанных требований. Составлено 1 тыс. 945 протоколов об административном правонарушении. Подано 45 исков в суд в защиту конкретного потребителя и три материала направлено для возбуждения уголовного дела.
Большую часть, а именно 60% (12 тыс. 505 обращений), составляют нарушения в сфере прав потребителей. Из них 36% пришлось на нарушения в розничной торговле, 20% — на сферу оказания услуг ЖКХ и 10% — на деятельность в сфере финансовых рынков, количество увеличилось на 7% — с 1 тыс. 189 до 1 тыс. 271.
На санитарно-эпидемиологическое благополучие населения также пришлось 36%. К слову, это количество увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом (с 6 тыс. 677 до 7 тыс. 555). Подавляющим большинством таких обращений являются условия проживания граждан рядом с объектами торговли, инженерных систем и коммуникаций, а именно уровень шума от данных объектов. Доля таких обращений в области санэпидблагополучия составляет 38% от общего количества. Еще 10% пришлось на жалобы, связанные с качеством питьевой воды и водоснабжения. 9,4% составили обращения по поводу содержания территории городских и сельских поселений. Такой же процент обращений пришелся на сферу сбора, транспортировки, хранения, обезвреживания и захоронения отходов промышленности и потребления.
По фактам выявленных правонарушений выдано 111 предостережений о недопустимости нарушений предписанных требований. Составлено 1 тыс. 945 протоколов об административном правонарушении. Подано 45 исков в суд в защиту конкретного потребителя и три материала направлено для возбуждения уголовного дела.
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