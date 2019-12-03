УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:41

Более трети свердловчан страдают от уличного шума

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Более трети населения Свердловской области испытывает негативное воздействие постоянного уличного шума. Это следует из исследования регионального управления Роспотребнадзора.

С начала 2025 года сотрудники управления осуществили 1182 замеров уровня звукового давления в жилых зонах. В ходе этих измерений было установлено, что в 39% случаев зафиксированные показатели превышали предельно допустимые уровни шума, установленные нормативными документами.

В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и норм Роспотребнадзор по Свердловской области принял следующие меры: назначил юридическим лицам предупреждения, вынес представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и направил в суд иски с требованием соблюдения санитарного законодательства. В органы местного самоуправления направлены рекомендации по снижению уровня шума для защиты граждан.
