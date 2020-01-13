Новости дня
Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил закупку на поставку печатного оборудования
13 январь 2020 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявило закупку на право заключения договора поставки и запуска печатного оборудования. Об этом говорится в сообщении компании.
Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%. Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования) устанавливаются с даты подписания договора, но не более 2 месяцев с момента подписания договора. При этом установлена возможность поставки оборудования поэтапно.
Дата и время начала приема заявок: с 11.00 15 января 2020 года. Дата и время окончания приема заявок: до 16.00 31 января 2020 года.
Заявку можно подать либо в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 10.00 по 17.00 по местному времени по адресу: 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214, либо на электронной торговой площадке. ЗП под № 1416495.
Для участия в запросе предложений претендент должен иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки, а также не находиться в стадии банкротства, ликвидации.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru . Извещение размещено на сайте ГК Кортрос в разделе «тендеры», а также на ЭТП В2В-center под № 1416495.
Подведение итогов запроса предложений состоится 13 февраля 2020 года.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%. Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования) устанавливаются с даты подписания договора, но не более 2 месяцев с момента подписания договора. При этом установлена возможность поставки оборудования поэтапно.
Дата и время начала приема заявок: с 11.00 15 января 2020 года. Дата и время окончания приема заявок: до 16.00 31 января 2020 года.
Заявку можно подать либо в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 10.00 по 17.00 по местному времени по адресу: 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214, либо на электронной торговой площадке. ЗП под № 1416495.
Для участия в запросе предложений претендент должен иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки, а также не находиться в стадии банкротства, ликвидации.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru . Извещение размещено на сайте ГК Кортрос в разделе «тендеры», а также на ЭТП В2В-center под № 1416495.
Подведение итогов запроса предложений состоится 13 февраля 2020 года.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по размещению рекламы на телевидении в 2020 году
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по размещению наружной рекламы в 2020 году
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по размещению рекламы в интернете в 2020 году
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на строительство трамвайной линии и дождевой канализации