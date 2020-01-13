Новости дня

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил закупку на поставку печатного оборудования

13 январь 2020 (17:47)

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявило закупку на право заключения договора поставки и запуска печатного оборудования. Об этом говорится в сообщении компании.

Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%. Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования) устанавливаются с даты подписания договора, но не более 2 месяцев с момента подписания договора. При этом установлена возможность поставки оборудования поэтапно.

Дата и время начала приема заявок: с 11.00 15 января 2020 года. Дата и время окончания приема заявок: до 16.00 31 января 2020 года.

Заявку можно подать либо в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 10.00 по 17.00 по местному времени по адресу: 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214, либо на электронной торговой площадке. ЗП под № 1416495.

Для участия в запросе предложений претендент должен иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки, а также не находиться в стадии банкротства, ликвидации.

Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru . Извещение размещено на сайте ГК Кортрос в разделе «тендеры», а также на ЭТП В2В-center под № 1416495.

Подведение итогов запроса предложений состоится 13 февраля 2020 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил закупку на поставку печатного оборудованияЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил закупку на поставку печатного оборудования
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: