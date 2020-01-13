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Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 23 коп.
13 январь 2020 (15:16)
УрБК, Москва, 13.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2020 года. Курс долл. США снизился на 31,58 коп. до 60,94 руб., евро — на 22,88 коп. до 67,81 руб.
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