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Пассажиропоток между Екатеринбургом и Стамбулом в новогодние праздники вырос в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. В период с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года международный аэропорт Кольцово обслужил более 187,7 тыс. пассажиров против 186,3 тыс. человек в предыдущие новогодние каникулы.



Как сообщили в пресс-службе компании, самым напряженным днем в работе аэропорта стало 29 декабря. В этот день аэропорт Екатеринбурга обслужил 18 тыс. 599 пассажиров, при этом всего российскими и зарубежными авиакомпаниями было выполнено 162 рейса на прилет и на вылет. В тройку наиболее популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.



При этом самыми популярными международными маршрутами стали Дубай, Пхукет, Анталья, Прага, Санья, Нячанг, Утапао и Стамбул.



«Особо стоит отметить существенный, в 2,5 раза, рост пассажиропотока между Екатеринбургом и Стамбулом. В новогодние праздники из Кольцово можно было улететь на морские курорты Таиланда и Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, Израиля и Арабских Эмиратов, Доминиканы и Китая, а также в популярные экскурсионные города Европы», — уточнили представители аэропорта.

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