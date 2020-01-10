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Новостройки в Екатеринбурге в IV квартале подорожали на 1,4%
10 январь 2020 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга в IV квартале 2019 года выросла на 1,4% и составила 77 тыс. 425 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».
Однокомнатные квартиры подорожали на 2,1%, двухкомнатные — на 1,9%, трехкомнатные — на 0,3%.
В центре жилье выросло в цене на 3,6%, в первом ценовом поясе — на 1,2%, во втором — на 1,6%, в третьем — на 3,2%, в четвертом — на 0,8%.
Однокомнатные квартиры подорожали на 2,1%, двухкомнатные — на 1,9%, трехкомнатные — на 0,3%.
В центре жилье выросло в цене на 3,6%, в первом ценовом поясе — на 1,2%, во втором — на 1,6%, в третьем — на 3,2%, в четвертом — на 0,8%.
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