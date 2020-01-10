Новости дня

Новостройки в Екатеринбурге в IV квартале подорожали на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга в IV квартале 2019 года выросла на 1,4% и составила 77 тыс. 425 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».



Однокомнатные квартиры подорожали на 2,1%, двухкомнатные — на 1,9%, трехкомнатные — на 0,3%.



В центре жилье выросло в цене на 3,6%, в первом ценовом поясе — на 1,2%, во втором — на 1,6%, в третьем — на 3,2%, в четвертом — на 0,8%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:58</span><br /><strong>Новостройки в Екатеринбурге в IV квартале подорожали на 1,4%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга в IV квартале 2019 года выросла на 1,4% и составила 77 тыс. 425 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092465-novostroyki-v-ekaterinburge-v-iv-kvartale-podorozhali-na-14.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: