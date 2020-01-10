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Сотрудники ММК приняли участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2019»

УрБК, Магнитогорск, 10.01.2020. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2019», сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«В дни новогодних каникул состоялась традиционная заключительная отраслевая встреча «Семья металлургов-2019». Магнитку на этом мероприятии, объединяющем лучшие семейные коллективы горно-металлургического комплекса страны, представляла семья Ивановых», — говорится в сообщении.



Сергей и Татьяна Ивановы — победители ежегодного конкурса «Семья металлургов», проводимого первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК» уже 22 года. К задачам данного мероприятия организаторы относят повышение престижа и значения семьи и семейных ценностей в социально-экономическом развитии общества, формирование духовного единства семьи, организацию активного семейного отдыха. Кроме того, конкурс служит задачам эстетического воспитания и духовного обогащения подрастающего поколения в семейном кругу, а также пропаганды здорового образа жизни.



Встреча, проходившая в гостиничном комплексе Института искусств и информационных технологий в поселке Менделеево в Подмосковье, собрала самые активные, спортивные и творческие семьи из Красноярского края, Амурской, Белгородской, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. Все они победители корпоративных и региональных конкурсов.

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