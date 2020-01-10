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В 2019 году в России количество преступлений в сфере IT-технологий выросло на 70%
10 январь 2020 (13:12)
УрБК, Москва, 10.01.2020. За 9 месяцев 2019 года в МВД России было зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета. При этом в ведомстве уточнили, что в указанный период было «выявлено 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием IT-технологий».
По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрея Курносенко, каждое седьмое преступление совершается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, причем общий размер причиненного материального ущерба в целом по стране за девять месяцев 2019 года превысил 10 млрд руб.
Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета. При этом в ведомстве уточнили, что в указанный период было «выявлено 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием IT-технологий».
По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрея Курносенко, каждое седьмое преступление совершается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, причем общий размер причиненного материального ущерба в целом по стране за девять месяцев 2019 года превысил 10 млрд руб.
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