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Вчера, 13:33

Ущерб от преступлений в бюджетной сфере за 10 месяцев составил 112 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.12.2024. Ущерб от преступлений в бюджетной сфере РФ за 10 месяцев текущего года составил 112 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

«За 10 месяцев текущего года выявлено почти 11 тыс. преступлений в бюджетной сфере, 78% из них совершены в крупном и особо крупном размере. Прирост уголовных дел данной категории по сравнению с прошлым годом составил чуть более 20%. С начала года ущерб от этих преступлений составил 112 млрд руб.», — отметил А. Курносенко.

По его словам, специалисты подразделений ЭБиПК благодаря своему труду смогли возместить более 117 млрд руб. путем наложения ареста или изъятия собственности преступников. Для профилактики коррупции и защиты бюджетных средств они взаимодействуют с ФСБ, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и Счетной палатой. При этом большое внимание правоохранители уделяют защите денег из федерального бюджета, которые выделяют на реализацию национальных проектов.
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