Ущерб от преступлений в бюджетной сфере за 10 месяцев составил 112 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.03.2017. Средний размер взятки в России сегодня составляет 328 тыс. руб. Об этом сообщил в интервью ...18.12.2013 С начала года ущерб от финансовых преступлений в России составил почти 70 млрд рублей
УрБК, Москва, 18.12.2013. Правоохранительные органы в январе-ноябре этого года завершили расследование 17 тыс. ...07.11.2013 Ущерб от экономических преступлений с начала года составил 188 млрд рублей
С начала 2013 года материальный ущерб от экономических преступлений в России только по оконченным уголовным делам ...03.03.2009 В 2008 году в РФ снизилось число преступлений экономической направленности
УрБК, Москва, 03.03.2009. По сравнению с январем — декабрем 2007 года на 2,3% снизилось число преступлений ...03.03.2009 В 2008 году в РФ снизилось число преступлений экономической направленности
УрБК, Москва, 03.03.2009. По сравнению с январем — декабрем 2007 года на 2,3% снизилось число преступлений ...