Ущерб от преступлений в бюджетной сфере за 10 месяцев составил 112 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.03.2017. Средний размер взятки в России сегодня составляет 328 тыс. руб. Об этом сообщил в интервью ...

С начала года ущерб от финансовых преступлений в России составил почти 70 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.12.2013. Правоохранительные органы в январе-ноябре этого года завершили расследование 17 тыс. ...