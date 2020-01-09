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На ММК завершился конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих
9 январь 2020 (15:30)
УрБК, Магнитогорск, 09.01.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий по профессии». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Этот конкурс — один из старейших на Магнитогорском металлургическом комбинате. Организован он с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства. В конкурсе участвуют молодые работники ММК и обществ Группы в возрасте до 30 лет и со стажем работы не менее одного года», — говорится в сообщении.
В этом году мероприятие традиционно прошло в два этапа. Первый — отборочный — в производственных структурных подразделениях, второй — финальный — общекомбинатовский.
В нем приняли участие порядка 150 молодых работников из 20 подразделений Магнитогорского металлургического комбината и обществ Группы. Соревнования проходили по специальностям агломератчик, обжигальщик, газовщик коксовых печей, горновой, бункеровщик, резчик холодного металла, газоспасатель, машинист котлов и других.
Звание «Лучший молодой рабочий по профессии», а также дипломы и денежные премии получат 117 финалистов, занявших первое, второе и третье места.
За организацию и проведение финального этапа конкурса профессионального мастерства в структурных подразделениях пятнадцати работникам объявлена благодарность с вручением благодарственного письма и денежной премии.
Дипломами и денежными премиями будут также отмечены около 40 лучших наставников молодежи за качественную профессиональную подготовку призеров финального этапа.
«Этот конкурс — один из старейших на Магнитогорском металлургическом комбинате. Организован он с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства. В конкурсе участвуют молодые работники ММК и обществ Группы в возрасте до 30 лет и со стажем работы не менее одного года», — говорится в сообщении.
В этом году мероприятие традиционно прошло в два этапа. Первый — отборочный — в производственных структурных подразделениях, второй — финальный — общекомбинатовский.
В нем приняли участие порядка 150 молодых работников из 20 подразделений Магнитогорского металлургического комбината и обществ Группы. Соревнования проходили по специальностям агломератчик, обжигальщик, газовщик коксовых печей, горновой, бункеровщик, резчик холодного металла, газоспасатель, машинист котлов и других.
Звание «Лучший молодой рабочий по профессии», а также дипломы и денежные премии получат 117 финалистов, занявших первое, второе и третье места.
За организацию и проведение финального этапа конкурса профессионального мастерства в структурных подразделениях пятнадцати работникам объявлена благодарность с вручением благодарственного письма и денежной премии.
Дипломами и денежными премиями будут также отмечены около 40 лучших наставников молодежи за качественную профессиональную подготовку призеров финального этапа.
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