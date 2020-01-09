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Задолженность по основному долгу в МФО Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года выросла на 41%
9 январь 2020 (15:06)
Задолженность по основному долгу в микрофинансовых организациях Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ.
По мнению представителей Банка России, это связано с ростом кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (количество договоров увеличилось на 25% и 18% соответственно): они оформляют займы на более крупные суммы, чем физические лица.
Как уточнили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ, всего за 9 месяцев 2019 года в Свердловской области было заключено 46 тыс. договоров микрозайма, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составило 20,5 тыс., уменьшившись на 38%, причем количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 12% — до 30.
Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2020 года введены новые ограничения на рынке микрокредитования. В частности, снизился показатель максимальной переплаты по займам. Теперь общий размер процентов, штрафов, неустоек и других платежей по потребительским кредитам и займам сроком до одного года не может превышать их первоначальную сумму более чем в 1,5 раза.
«Это нововведение — результат последовательного снижения показателя максимальной переплаты: с 28 января до 30 июня 2019 года он не мог превышать сумму предоставленного займа в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — в 2 раза. Кроме того, с 1 января 2020 года клиенты микрофинансовых организаций могут решать споры с кредиторами с помощью финансового омбудсмена. К нему следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор, например, взяла пени и штрафов больше, чем положено по закону. Обратиться к финомбудсмену потребители смогут, если их долг перед микрофинансовой организацией не превышает 500 тыс. руб., а проблемы с организацией возникли в течение предыдущих трех лет с момента подачи заявления», — прокомментировали представители Центробанка.
Отметим, что финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней, его решения имеют такую же силу, как и постановления суда, и обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями. Причем для потребителей обращения к финансовому омбудсмену бесплатны.
По мнению представителей Банка России, это связано с ростом кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (количество договоров увеличилось на 25% и 18% соответственно): они оформляют займы на более крупные суммы, чем физические лица.
Как уточнили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ, всего за 9 месяцев 2019 года в Свердловской области было заключено 46 тыс. договоров микрозайма, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составило 20,5 тыс., уменьшившись на 38%, причем количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 12% — до 30.
Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2020 года введены новые ограничения на рынке микрокредитования. В частности, снизился показатель максимальной переплаты по займам. Теперь общий размер процентов, штрафов, неустоек и других платежей по потребительским кредитам и займам сроком до одного года не может превышать их первоначальную сумму более чем в 1,5 раза.
«Это нововведение — результат последовательного снижения показателя максимальной переплаты: с 28 января до 30 июня 2019 года он не мог превышать сумму предоставленного займа в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — в 2 раза. Кроме того, с 1 января 2020 года клиенты микрофинансовых организаций могут решать споры с кредиторами с помощью финансового омбудсмена. К нему следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор, например, взяла пени и штрафов больше, чем положено по закону. Обратиться к финомбудсмену потребители смогут, если их долг перед микрофинансовой организацией не превышает 500 тыс. руб., а проблемы с организацией возникли в течение предыдущих трех лет с момента подачи заявления», — прокомментировали представители Центробанка.
Отметим, что финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней, его решения имеют такую же силу, как и постановления суда, и обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями. Причем для потребителей обращения к финансовому омбудсмену бесплатны.
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