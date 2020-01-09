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Задолженность по основному долгу в МФО Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года выросла на 41%





По мнению представителей Банка России, это связано с ростом кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (количество договоров увеличилось на 25% и 18% соответственно): они оформляют займы на более крупные суммы, чем физические лица.



Как уточнили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ, всего за 9 месяцев 2019 года в Свердловской области было заключено 46 тыс. договоров микрозайма, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составило 20,5 тыс., уменьшившись на 38%, причем количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 12% — до 30.



Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2020 года введены новые



«Это нововведение — результат последовательного снижения показателя максимальной переплаты: с 28 января до 30 июня 2019 года он не мог превышать сумму предоставленного займа в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — в 2 раза. Кроме того, с 1 января 2020 года клиенты микрофинансовых организаций могут решать споры с кредиторами с помощью финансового омбудсмена. К нему следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор, например, взяла пени и штрафов больше, чем положено по закону. Обратиться к финомбудсмену потребители смогут, если их долг перед микрофинансовой организацией не превышает 500 тыс. руб., а проблемы с организацией возникли в течение предыдущих трех лет с момента подачи заявления», — прокомментировали представители Центробанка.



Отметим, что финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней, его решения имеют такую же силу, как и постановления суда, и обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями. Причем для потребителей обращения к финансовому омбудсмену бесплатны. Задолженность по основному долгу в микрофинансовых организациях Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ.По мнению представителей Банка России, это связано с ростом кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (количество договоров увеличилось на 25% и 18% соответственно): они оформляют займы на более крупные суммы, чем физические лица.Как уточнили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ, всего за 9 месяцев 2019 года в Свердловской области было заключено 46 тыс. договоров микрозайма, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составило 20,5 тыс., уменьшившись на 38%, причем количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 12% — до 30.Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2020 года введены новые ограничения на рынке микрокредитования. В частности, снизился показатель максимальной переплаты по займам. Теперь общий размер процентов, штрафов, неустоек и других платежей по потребительским кредитам и займам сроком до одного года не может превышать их первоначальную сумму более чем в 1,5 раза.«Это нововведение — результат последовательного снижения показателя максимальной переплаты: с 28 января до 30 июня 2019 года он не мог превышать сумму предоставленного займа в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — в 2 раза. Кроме того, с 1 января 2020 года клиенты микрофинансовых организаций могут решать споры с кредиторами с помощью финансового омбудсмена. К нему следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор, например, взяла пени и штрафов больше, чем положено по закону. Обратиться к финомбудсмену потребители смогут, если их долг перед микрофинансовой организацией не превышает 500 тыс. руб., а проблемы с организацией возникли в течение предыдущих трех лет с момента подачи заявления», — прокомментировали представители Центробанка.Отметим, что финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней, его решения имеют такую же силу, как и постановления суда, и обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями. Причем для потребителей обращения к финансовому омбудсмену бесплатны.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:06</span><br /><strong>Задолженность по основному долгу в МФО Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года выросла на 41%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Задолженность по основному долгу в микрофинансовых организациях Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092431-zadolzhennost-po-osnovnomu-dolgu-v-mfo-sverdlovskoy-oblasti-po-itogam-9-mesyacev-2019-goda-vyrosla-na-41.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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