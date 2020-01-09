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С января 2020 года в России ввели новые ограничения по кредитам и займам

УрБК, Москва, 09.01.2020. С 1 января 2020 года в России вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.



По данным регулятора, начисленные на такой кредит проценты, неустойка (штрафы, пени), платежи за услуги, оказываемые заемщику, а также иные меры ответственности не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.



Например, если человек взял взаймы 10 тыс. руб., то он отдаст не более 25 тыс. руб. (10 тыс. руб. — долг, 15 тыс. руб. — проценты, неустойка, иные платежи).



«При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов «до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%», — сообщает ЦБ.



Новый этап ограничений предусмотрен изменениями в Федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 28 января 2019 года. Как отмечают в пресс-службе ЦБ, это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг.

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