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С начала января коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города почти 100 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в январе 2020 года на специализированные полигоны для утилизации 98 тыс. 342 т снежной массы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Несмотря на отсутствие обильных снегопадов в Екатеринбурге в первые дни 2020 года, все новогодние и рождественские праздники городские службы благоустройства в круглосуточном режиме вели планомерную работу по расчистке городских улиц от последствий снегопада, а также проводили противогололедную обработку дорог и пешеходных зон.



По информации комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, с 6 на 7 января 2020 года на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 340 единиц спецтехники, в том числе 51 комбинированная дорожная машина, 38 тракторов, 19 снегопогрузчиков, 169 самосвалов, 27 грейдеров и другие. В ночную смену вручную разгребали снег 133 дорожных рабочих. В темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны 6 тыс. 789 т снежной массы.



Днем 7 января на уборке улично-дорожной сети уральской столицы было задействовано 429 дорожных рабочих и 217 единиц спецтехники, из них — 24 комбинированные дорожные машины, 50 тракторов, 99 самосвалов и другие. В этот день на снежные свалки было вывезено 5 тыс. 502 т снежной массы.



В ночь с 7 на 8 января на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 353 единицы спецтехники. На приборке улично-дорожной сети трудились 148 дорожных рабочих. Этой же ночью на снегоприемные полигоны было отправлено 9 тыс. 814 т снега. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано 40 т противогололедных материалов и 10 т мелкофракционного щебня.



Днем 8 января на уборке улиц коммунальщики задействовали 425 дорожных рабочих и 197 единиц спецтехники.



Отмечается, что в декабре ушедшего 2019 года службами благоустройства всех семи административных районов уральской столицы было вывезено на снежные свалки более 214 тыс. т снега.

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