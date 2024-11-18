Коммунальные службы Екатеринбурга за выходные вывезли из города более 12 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. В Екатеринбурге за прошедшие выходные коммунальщики вывезли 9 тыс. т снега, сообщает ...28.02.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц ...17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...14.11.2019 Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города более 50 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада. Об этом ...25.02.2016 С улиц Екатеринбурга за минувшие сутки вывезли 8 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2016. За минувшие сутки с улиц Екатеринбурга на специальные полигоны дорожные службы вывезли ...