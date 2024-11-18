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Вчера, 15:51

Коммунальные службы Екатеринбурга за выходные вывезли из города более 12 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В субботу и воскресенье в уборке улиц Екатеринбурга были задействованы 836 рабочих, 120 комбинированных дорожных машин, 171 трактор, 308 самосвалов, 61 грейдер и 38 снегопогрузчиков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За минувшие выходные коммунальные службы вывезли за пределы города более 12 тыс. т снега и использовали более 254 т ПГМ материала и песка.

Сегодня в уборке города принимает участие 357 коммунальщиков, 26 комбинированных дорожных машин, 46 тракторов, 60 самосвалов, 9 грейдеров, 6 бульдозеров.

«По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Екатеринбурге обещает быть снежной. Поэтому основные усилия коммунальщиков будут направлены на уборку тротуаров и проезжей части от снежной массы, а также вывоз снега на полигоны», — уточнили в пресс-службе.
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