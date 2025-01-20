Из Екатеринбурга за выходные вывезли 12,5 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 дорожных рабочих и 170 единицы ...16.01.2025 Екатеринбургские коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На оперативную уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня днем вышли 183 рабочих и 363 ...16.12.2024 Коммунальные службы Екатеринбурга за выходные вывезли из города более 12 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В субботу и воскресенье в уборке улиц Екатеринбурга были задействованы 836 рабочих, 120 ...06.05.2024 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 379 дорожных рабочих и 151 спецмашина
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи вышли 379 дорожных ...22.10.2021 Из Екатеринбурга вывезли более 93 тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге в ночь с 21 на 22 октября для уборки снега с улиц задействовали 86 ...