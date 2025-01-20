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Вчера, 14:53

Из Екатеринбурга за выходные вывезли 12,5 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 331 рабочий и 166 единиц техники. В их числе 19 комбинированных дорожных машин, 47 тракторов, 7 снегопогрузчиков, 12 фронтальных погрузчиков, 58 самосвалов и 9 грейдеров.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что за прошедшие выходные к уборке улично-дорожной сети было привлечено 757 рабочих и 683 единицы техники. Коммунальщики использовали 127 т противогололедных материалов и песка. Также они вывезли на полигоны 12,5 тыс. т снега.
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