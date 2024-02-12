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В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В уборке задействованы 15 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, семь снегопогрузчиков, 21 фронтальный погрузчик, 76 самосвалов, 19 грейдеров, девять бульдозеров.

За минувшие сутки коммунальные службы вывезли за пределы города более 10 тыс. т снега. Песка и противогололедного материала было израсходовано порядка 64 т.
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