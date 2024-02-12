В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника ...07.02.2024 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...17.01.2024 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 рабочего
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 ...30.11.2023 В Екатеринбурге ликвидируют наледь 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют последствия ледяного дождя и мокрого ...13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...