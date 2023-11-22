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На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 рабочего

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 рабочего. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на улицах работают 20 комбинированных дорожных машин, 40 тракторов, семь снегопогрузчиков, 21 фронтальный погрузчик, 80 самосвалов, 18 грейдеров и семь бульдозеров.

Всего за сутки в уборке были задействованы 471 единица спецтехники и 473 дорожных рабочих, которые вывезли на спецполигоны более 12 тыс. т снега, а для борьбы с наледью использовали 148 т противогололедных материалов и 107 т песка.

В администрации муниципалитета отмечают, что заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и прокурор города Светлана Кузнецова после контрольного объезда улично-дорожной сети и пешеходных зон в Железнодорожном и Орджоникидзевском районе 17 января признали качество уборки города удовлетворительным.
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