На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 рабочего

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...12.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...28.11.2022 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 рабочих и 149 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В прошедшие выходные власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 902 ...05.12.2019 На уборку улично-дорожной сети в Екатеринбурге вывели 178 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. На уборку улично-дорожной сети в Екатеринбурге сегодня, 5 декабря 2019 года, вывели 178 ...