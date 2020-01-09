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Президент РФ подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге

9 январь 2020 (12:45)

УрБК, Москва, 09.01.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Документ выложен на портале правовой информации.

Владимир Путин поручил правительству РФ помочь правительству Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении Универсиады-2023 на «высоком организационном уровне».

Также российскому правительству поручено совместно с властями Свердловской области разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение мероприятия. Еще одно поручение: помочь с размещением в государственных СМИ информации о подготовке, а также актуализации студенческого спорта.

На XXXII Всемирной летней Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта наград. Состязания по 15 видам спорта пройдут на объектах в Екатеринбурге, Сысерти и Верхней Пышме. Всего на организацию игр планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, а 12 млрд руб. составят частные инвестиции.

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