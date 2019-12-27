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У жителя Первоуральска арестовали автомобиль Mazda CX-5 за неуплату налогов на сумму 400 тыс. рублей
27 декабрь 2019 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Mazda CX-5 за неуплату налогов на сумму 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Первоуралец задолжал по налогам порядка 400 тыс. руб. От оплаты уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся. Однако у должника во владении имеется автомобиль Mazda CX-5. На указанное имущество и было обращено взыскание», — говорится в сообщении.
Судебным приставом-исполнителем в отношении кроссовера составлен акт о наложении ареста на имущество, автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику. Если в ближайшее время житель Первоуральска не приступит к погашению задолженности по налогам, имущество будет передано на торги.
«Первоуралец задолжал по налогам порядка 400 тыс. руб. От оплаты уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся. Однако у должника во владении имеется автомобиль Mazda CX-5. На указанное имущество и было обращено взыскание», — говорится в сообщении.
Судебным приставом-исполнителем в отношении кроссовера составлен акт о наложении ареста на имущество, автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику. Если в ближайшее время житель Первоуральска не приступит к погашению задолженности по налогам, имущество будет передано на торги.
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